Domenica 15 marzo, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Nelle ultime settimane la Rai ha sospeso numerosi programmi [VIDEO] a causa dell'epidemia del coronavirus: la Corrida, la Prova del Cuoco e Vieni da me. Nonostante questo, però, lo show domenicale condotto da Mara Venier terrà come ogni domenica compagnia a tutti gli spettatori.

Molti gli ospiti che verranno intervistati dalla conduttrice, anche se comunque il tema centrale della puntata sarà proprio il virus.

Mara Venier intervista Luigi Di Maio

Uno dei momenti più importanti della prossima puntata sarà l'intervista al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con il quale la conduttrice tratterà, inevitabilmente, del tema coronavirus.

Nelle scorse ore il titolare della Farnesina aveva commentato gli aiuti provenienti dalla Cina: "L'Italia non è sola. Ci sono persone, nel mondo, che vogliono aiutare l'Italia. Ci sono Stati che ci vogliono aiutare. Il comportamento della Cina è ciò che noi definiamo solidarietà.

Questo che viviamo è un momento difficile in quanto siamo divisi, ognuno all'interno delle proprie case. Ma sono sicuro che torneremo a sorridere. L'Italia è un paese che ha sempre aiutato gli altri e sono sicuro che ora saranno gli altri ad aiutarci. Stiamo vivendo un grave momento di difficoltà, ma ci stiamo mettendo grande cuore. Tante persone, nel nostro Paese, stanno lavorando per il prossimo".

Nel corso dell'intervista con la Venier l'ex leader del Movimento 5 Stelle potrebbe dare qualche dettaglio in più rispetto alle nazioni che sono pronte a offrire aiuto al nostro Paese.

Domenica In, talk sul coronavirus e intervista al vice ministro della Salute

Nel corso delle oltre tre ore e mezza di diretta vi sarà un talk dedicato completamente alla pandemia in corso. Il titolo di questo spazio sarà 'Tutti a casa', mantra che negli ultimi giorni si sta ripetendo un po' ovunque per invitare le persone a rispettare le prescrizioni del governo e a stare a casa per cercare di contenere il contagio.

Nel corso di questo talk parteciperanno Pierluigi Diaco, Alberto Matano (conduttore de La vita in diretta), il Prof. Luca Richeldi, Rita Dalla Chiesa, Serena Bortone (conduttrice di Agorà) e Don Walter Insero.

Nel corso della diretta, poi, è attesa un'intervista con il vice ministro della Salute Paolo Sileri. Inoltre ci saranno dei collegamenti via Skype con gli ospedali di Cremona e Bari.

Nel corso della diretta, però, non mancheranno anche i momenti di spettacolo: vi saranno, in collegamento, Orietta Berti, Andrea Sannino (finito alla ribalta della cronaca nazionale dopo che a Napoli alcuni cittadini hanno intonato la sua canzone 'Abbracciame' dai balconi) e Roby Facchinetti.

Infine sono attesi in studio Lino Banfi e Minnie Minoprio.