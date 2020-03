Il ballerino e personaggio tv Raimondo Todaro è intervenuto sul proprio account Ig per fare chiarezza sulla sua posizione in merito a quanto accaduto nella terza puntata del serale di Amici 19. Parlando delle tante querelle viste in puntata, Todaro ha sottolineato come forse i vertici del programma abbiano un attimo perso la bussola, con il comportamento di Nicolai Gorodiskii ad essere risaltato sugli altri per aver innescato in più circostanze dei battibecchi con i professori e con i suoi compagni di scuola.

Numerosi blog hanno però accusato Todaro di aver dato del 'raccomandato' a Nicolai, cosa che lo stesso Todaro ha tenuto a precisare non essere assolutamente vera.

“Ciao a tutti e buona quarantena" ha esordito l'uomo su Ig - "Io non ho mai parlato di Nicolai. Quando si mette un due punti e virgolettato, vuol dire che sono stato io a dirlo in prima persona, il che è molto grave”. L'uomo ha ribadito di aver dato una semplice opinione in veste di telespettatore: “Hanno perso un attimo il controllo, tutto qui”.

Todaro dice la sua Valentin

Archiviato il capitolo ‘Nicolai Gorodeskii’, Raimondo Todaro ha ammesso che il suo intervento social è arrivato anche per ironizzare su quanto stava accadendo in diretta: “Sembrava una commedia, hanno un attimo perso la bussola”. Il ballerino ha infine detto la sua anche su Valentin Alexandru. Secondo Todaro, quanto accaduto in diretta è ricaduto infatti su di lui che, "poverino non c’entrava nulla”.

Il motivo della sfuriata di Maria De Filippi

Raimondo Todaro non è stato l’unico ad essere preso di mira sui social. Il popolo del web ha infatti commentato in modo negativo anche l’atteggiamento di Maria De Filippi: inspiegabile infatti secondo molti la presa di posizione della conduttrice nei confronti di Valentin Alexandru ('Se vuoi andartene vai, quella è la porta'), un nervosismo il suo, stando almeno a quanto riportato da LiberoQuotidiano.it, dettato dal fatto che a quanto pare, non fosse d'accordo con la scelta dei vertici di Cologno Monzese di non bloccare il programma tv.

Maria De Filippi insomma non voleva andare in onda in questo periodo il giorno prima del suo C' è Posta per Te. Lo ha fatto per venire incontro alle richieste di Mediaset ma era consapevole del fatto che la cosa non l'avrebbe aiutata. Il comprensibile nervosismo legato all'emergenza sanitaria in atto nel paese ha completato il quadro di una diretta parsa ai più nervosa e confusa.

Giuliano Peparini rompe il silenzio

Sulla polemica innescata durante la terza puntata del Serale di Amici è intervenuto anche Giuliano Peparini. Il direttore artistico del talent show, servendosi del suo profilo Instagram, ha infatti rivolto un appello a tutti gli allievi presenti nella scuola, invitandoli a 'concentrarsi nel cogliere l'opportunità che gli viene data' senza pensare a 'polemizzare con la giuria'.