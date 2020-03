Lo scorso venerdì 13 marzo è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici 19. La puntata è stata caratterizzata dalle numerosi liti avvenute tra la giuria e gli allievi della scuola talent. Dopo il polverone mediatico, Giuliano Peparini ha deciso di rompere il silenzio. Il direttore artistico del programma ideato e condotto da Maria De Filippi senza entrare nel merito della polemica, ha invitato i ragazzi ad essere grati per l'opportunità ricevuta.

Le parole di Giuliano Peparini

Giuliano Peparini attraverso il profilo Instagram ha deciso di commentare quanto accaduto durante l'ultima puntata del Serale di Amici. Il direttore artistico del programma targato Mediaset ha deciso di non professare alcuna parola sui meriti o i demeriti degli allievi, ma si è sentito in dovere di lanciare un appello.

"Quello che voglio dire è che Amici è una scuola che permette ai giovani allievi di crescere, di imparare, di esprimersi,di avere delle opportunità uniche".

Peparini ha aggiunto, che dietro a quello che viene trasmesso una volta a settimana sul piccolo schermo c'è un lavoro immenso di molte persone: "E' doveroso avere rispetto per tutto questo".

Giuliano Peparini ha bacchettato il comportamento dei ragazzi: "E' altrettanto doveroso non pensare di poter entrare e uscire da un percorso a seconda del proprio stato d'animo".

Il direttore artistico della scuola talent più famosa d'Italia ha invitato tutti gli allievi a cogliere al volo tutte le chance che la vita gli sta offrendo in questo momento: "E' fondamentale avere e dimostrare gratitudine e rispetto per tutto quello che ci viene dato".

Solamente seguendo queste poche ma semplici regole, un vero artista riuscirà a dare valore a se stesso e al suo operato.

Maria De Filippi criticata sui social da alcuni utenti

La terza puntata del Serale di Amici non è stata facile per Maria De Filippi. La conduttrice del talent show è stata accusata da alcuni utenti di avere utilizzato due pesi e due misure nei confronti di Valentin e Nicolai. Nella prima parte del programma, Nyv è finita a rischio eliminazione per aver minacciato più volte l'abbandono del programma.

Nicolai ha rimarcato la sua rivalità con Javier, mandando in crisi il ballerino cubano. Infine Valentin nella sfida finale con Jacopo, ha lanciato una frecciatina al vetriolo contro il programma: "Vi state concentrando su cose diverse dal ballo, non va bene. Faccio la sfida con Jacopo e penso di vincere, ma vado lo stesso".

A quel punto la padrona casa ha perso le staffe ed ha cacciato il ballerino dalla scuola: "Adesso basta, per me puoi andare via subito." Il fatto di affrontare la questione in quel modo non è affatto piaciuto al popolo del web, che si è scagliato contro la conduttrice.