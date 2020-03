La fine dell'amicizia tra Felipe Alvarez Hermoso e Ramon Palacios sarà al centro delle prossime puntate di Una vita, la TV Soap campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le trame spagnole rivelano che l'avvocato prenderà molto male il ritorno del vedovo di Trini ad Acacias 38, tanto da aggredirlo e farlo isolare da tutti i vicini del quartiere.

Una Vita: Felipe tronca i rapporti con Lolita e Antonito

Le anticipazioni di Una Vita, in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Ramon Palacios verrà rinchiuso in galera per il presunto omicidio di Celia (Ines Aldea).

I seguaci, a questo punto, vedranno un salto temporale di dieci anni che coinciderà con la fine della quarta e l'inizio della quinta stagione della soap opera. Un evento che comporterà una serie di cambiamenti, soprattutto nell'esistenza del padre di Antonito.

In particolare, si scoprirà che l'uomo non ha mai rivelato la verità di quello che è successo la notte in cui è morta la moglie dell'avvocato. Inoltre, si appenderà che il Palacios si era disinteressato dell'educazione di sua figlia Milagros, facendola crescere da Maria Luisa (Cristina Abad) e Victor a Parigi.

Felipe Alvarez Hermoso, invece, dimostrerà di non essere ancora riuscito a superare la perdita della consorte a distanza di dieci anni. Per questo motivo, l'uomo affogherà il dispiacere nella bottiglia d'alcool e nella frequentazione di donne di facili costumi. Inoltre l'Alvarez Hermoso, sicuro della colpevolezza dell'amico, troncherà ogni rapporto con Lolita Casado e Antonito Palacios, rimarcando spesso il profondo odio che prova nei confronti di Ramon.

Ramon torna in libertà

Le trame di Una Vita in onda prossimamente sulle reti Mediaset, rivelano che l'odio di Felipe (Marc Parejo) nei confronti dei membri della famiglia Palacios aumenterà a dismisura quando Antonito (Alvaro Quintana) assolderà una squadra di avvocati per far ottenere al padre la grazia, grazie alla vendita dell'abitazione a Jose Dominguez e Bellita Del Campo. L'Alvarez Hermoso, a questo punto, si metterà in contatto con i suoi ex colleghi dopo una soffiata da parte di Fabiana.

Il legale, infatti, si augurerà che il padre di Milagros non possa tornare a piede libero grazie al suo intervento. Peccato che Ramon torni in libertà in tempi brevissimi.

L'Alvarez Hermoso spintona il Palacios in mezzo alla strada

Una volta tornato ad Acacias 38, Ramon si isolerà dopo aver pagato il suo debito con la giustizia. Qui, l'uomo ribadirà ai parenti di non voler parlare di quello che è accaduto con Celia. Di conseguenza, il Palacios prenderà alloggio nella pensione 'Buena Noche' gestita da Fabiana e Servante. In seguito, incontrerà Felipe per la strada. Qui il legale, in preda ai fumi dell'alcool, non esiterà ad aggredirlo e spintonarlo per suscitare una sua reazione.

Peccato che il vedovo di Trini non cada nella provocazione, tanto che l'Alvarez Hermoso chiederà a Lucia Alvarado e Donna Susana di isolarlo. Le due donne, a questo punto, si piegheranno al volere dell'avvocato, tanto da non acquistare più i generi alimentari nel negozio aperto da Lolita. Dall'altro canto, Liberto (Jorge Pobes) non crederà affatto nella colpevolezza di Ramon, tanto da offrirgli tutto il suo sostegno.