Le anticipazioni spagnole della nota telenovela Il Segreto rivelano interessanti novità. Secondo gli spoiler del settimanale 'Nuovo Tv', nelle prossime puntate i telespettatori affezionati vedranno nascere un triangolo amoroso. La soap opera farà un salto temporale di 4 anni, passando dal 1926 al 1930. Nei nuovi episodi, a Puente Viejo arriveranno tre nuovi personaggi: Marta, Adolfo e Rosa. Adolfo è il primogenito della marchesa Isabel De Los Vivos, un uomo alquanto virtuoso e ammaliante, mentre Marta e Rosa sono le figlie di Don Ignacio Solozobal, possessore di una fabbrica di acciaio.

Nella nuova stagione de Il Segreto, Don Ignacio si impadronirà delle terre di Francisca Montenegro.

Il Segreto: Adolfo incontra Marta e Rosa

Adolfo incontrerà per la prima volta Marta e Rosa per pura casualità. Le due donne saranno improvvisamente importunate da un gruppo di giovani rivoluzionari, così Adolfo si ritroverà ad assistere alla scena e deciderà di salvarle. Fin da subito, le due sorelle rimarranno notevolmente attratte dal grande coraggio e dal fascino dell'uomo, ma Adolfo sembrerà interessato specialmente a Marta.

Successivamente tra i due nascerà un grande amore, ma Rosa non si darà pace, poiché non riuscirà ad accettare il fatto che Adolfo preferisca sua sorella Marta. In seguito Rosa non si farà scrupoli, così inizierà a corteggiare Adolfo e in diverse occasioni tenterà di ammaliarlo. La donna non si fermerà facilmente, neanche quando Marta e Adolfo si fidanzeranno ufficialmente e inizieranno a parlare addirittura di matrimonio.

Spoiler Il Segreto: Rosa e Adolfo si baciano

Rosa farà di tutto per attirare l'attenzione di Adolfo e dopo svariati tentativi la donna riuscirà a sedurre il futuro cognato. L'uomo, infatti, non riuscirà a resisterle, così i due si scambieranno un bacio appassionato. L'uomo si ritroverà in un triangolo amoroso e non saprà più come comportarsi. Successivamente Rosa inizierà a manifestare alcuni segni di squilibrio mentale, così la situazione si farà ancora più complicata.

Adrián Pedraja, l'attore che interpreta Adolfo De Los Vivos, intervistato da 'Nuovo Tv' ha dichiarato di essere assai felice per il ruolo da protagonista che gli è stato affidato, poiché per lui è la prima volta. L'attore ha poi rivelato che la storia d'amore tra Adolfo e Marta riuscirà ad entusiasmare e a coinvolgere i telespettatori affezionati della soap opera spagnola, ma la coppia dovrà lottare incessantemente per essere davvero felice, soprattutto a causa delle continue interferenze e manipolazioni di Rosa, la quale si spingerà oltre ogni limite.