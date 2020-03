Il serale di Amici 19 non si ferma. Stasera, venerdì 6 marzo, andrà in onda la seconda puntata del serale di questa edizione che ha debuttato la scorsa settimana con una buona media di spettatori. Tuttavia per attenersi alle regole di prevenzione per la diffusione del virus, questa settimana Amici andrà in onda senza pubblico in studio. Una situazione completamente differente e nuova per il programma e per gli allievi che si stanno mettendo in gioco per portarsi a casa il titolo di vincitore. Tanti gli ospiti che prenderanno parte a questo secondo appuntamento del serale tra cui Mahmood.

Amici 19, le anticipazioni della seconda puntata: tra gli ospiti Moro e Mahmood

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata del serale di Amici 19 rivelano che in studio arriveranno due artisti pronti a mettersi in gioco per duettare con i giovani allievi della scuola. Stiamo parlando di Mahmood, il vincitore di due edizione fa del Festival di Sanremo, ormai diventato uno degli artisti più amati e apprezzati dal pubblico italiano. Mahmood nel corso del secondo appuntamento di questa sera canterà in coppia con Gaia.

Confermata anche la presenza del cantautore Fabrizio Moro che, invece, sarà impegnato in un duetto con Jacopo. Questa settimana, inoltre, si metteranno in gioco anche i giurati dello show. Loredana Bertè, per esempio, sarà impegnata in un duetto con Giulia mentre Albano canterà in coppia con Nyv.

Una serata decisamente scoppiettante al termine della quale un altro dei concorrenti di questa 19esima stagione dovrà abbandonare definitivamente la scuola, rinunciando così alla possibilità di diventare il trionfatore assoluto di questa edizione.

Salta La Corrida su Rai 1 e stasera Amici 19 sfida Porta a Porta

A differenza della sfida della scorsa settimana, questo venerdì il serale di Amici 19 non dovrà vedersela contro La Corrida condotta da Carlo Conti. Il varietà di Rai 1, infatti, è stato momentaneamente sospeso data l'assenza del pubblico in studio che da sempre è parte integrante della gara. E così il talent show della De Filippi, questa sera, dovrà vedersela con uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, che sarà interamente dedicato al tema del virus, con tutti gli aggiornamenti in diretta sull'evolversi della situazione.

Lo scorso venerdì il debutto di Amici 19 è stato seguito da una platea di oltre 3.7 milioni di fedelissimi spettatori, portandosi a casa una media superiore al 19% di share. Ad avere la meglio, però, nella gara degli ascolti serali è stata La Corrida di Conti che ha registrato una media superiore ai 4.2 milioni di fedelissimi spettatori.