È iniziato il conto alla rovescia. Venerdì sera andrà in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dieci gli allievi che sono riusciti ad indossare la famosa maglia verde garantendosi l'acceso alla tanto desiderata fase finale. Tante le novità di questa edizione: la più evidente è la mancanza delle squadre. Non ci sarà più la consueta divisone in squadra blu e squadra bianca. Dunque, se non ci saranno le squadre, non ci saranno di conseguenza neanche i coach a capitanarle. Queste sono solo alcune delle tante novità che caratterizzeranno la fase serale che prenderà il via venerdì sera.

Ecco cosa ha annunciato nelle scorse ore la conduttrice Maria De Filippi.

Amici: Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte in giuria

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del serale. La conduttrice ha presentato tutte le novità che caratterizzeranno la nuova edizione. Ogni puntata sarà in diretta. Innanzitutto, ritornerà la famosa giuria che avrà il compito di votare le esibizioni dei ragazzi. In giuria arriveranno Loredana Berté, Gabry Ponte e per la prima volta Vanessa Incontrada.

In studio ci sarà anche l'ex frontman dei The Giornalisti Tommaso Paradiso. Il suo ruolo sarà un po' diverso da quello di un semplice giurato in quanto, comunicherà con Vessicchio e Cannito. Anche quest'anno infatti è ritornerà la Var affidata proprio a loro due. Non mancherà l'intrattenimento comico e anche lo spazio dedicato alla riflessione. Vediamo le novità in merito a questo.

Al Bano e Romina ospiti fissi del serale

Il compito di intrattenere e far sorridere spetterà a Luciana Litizzetto che sarà ospite della prima puntata. Poi, comico fisso dovrebbe essere Maurizio Battista che prenderà il posto del duo Pio e Amedeo. Non mancheranno poi gli ospiti. Nella prima puntata sono attesi Alessandra Amoroso. Elisa, Ghali ed Ermal Meta. Novità di quest'anno, sarà lo spazio dedicato alla riflessione e all'attualità: infatti, venerdì arriverà un rappresentante delle Sardine.

Le puntate in tutto saranno nove: sei dedicate ai ragazzi della scuola e tre dedicate ad una sorta di sfida tra gli ex partecipanti di Amici e di altri talent. Si chiamerà Amici All Star. Ci saranno tra gli altri Michele Bravi ed Enrico Nigiotti. Altra novità è uno spazio dedicato ai prof che si chiamerà Amici Prof. I professori si esibiranno con gli ospiti, ognuno però dovrà scegliersi un allievo. Ospiti fissi del serale anche Al Bano e Romina Power. Dunque, si prospetta un serale ricco di novità è un po' diverso dagli altri. Non resta che seguire la prima puntata in onda venerdì sera in prima serata dopo Striscia la notizia.