Prosegue il grande successo della fiction televisiva "Don Matteo 12", interpretata fra gli altri da Terence Hill (Don Matteo), Nino Frassica (il maresciallo Nino Cecchini) , Maria Chiara Giannetta (Anna Oliviari) e Maurizio Lastrico (Marco Nardi). Giovedì 5 marzo, infatti, è stata trasmessa in primetime su Rai 1 l'ottava puntata della dodicesima stagione, intitolata "Non dire falsa testimonianza", in cui Don Matteo è stato arrestato a causa di un malinteso legato all'aggressione di una sua conoscente.

Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire l'ottavo appuntamento in diretta sulla rete ammiraglia, informiamo che sarà disponibile la replica sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica dell'ottava puntata di 'Don Matteo 12'

Nel dettaglio, si segnala che la replica dell'episodio "Non dire falsa testimonianza" è già disponibile sul sito on demand Rai Play, alla pagina dedicata alla serie. La piattaforma in questione, infatti, contiene una sezione in cui vengono aggiunte settimanalmente le repliche di tutti gli episodi che vengono trasmessi in televisione.

Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Rai Play è necessario registrarsi al sito in maniera del tutto gratuita. Dopo aver effettuato la registrazione sarà possibile anche avviare il download di una app con cui vedere le repliche anche sui dispositivi mobili.

La trama ufficiale

La trama ufficiale dell'ottava puntata ci segnala che una donna verrà aggredita e lasciata in fin di vita da un misterioso uomo.

In seguito, la figlia della vittima, Chiara, indicherà Don Matteo come aggressore della madre e il parroco verrà arrestato. A quel punto, la giovane dichiarerà alle forze dell'ordine di essere la figlia di Don Matteo, mentre quest'ultimo deciderà di non dichiarare nulla in proposito. A peggiorare la situazione ci sarà anche l'arrivo a Spoleto del padre e del nonno di Chiara, precipitatosi in città dopo aver saputo dell'aggressione della loro parente.

A questo si aggiungeranno anche i problemi sportivi di Chiara e quelli amorosi della vittima con il suo nuovo compagno.

Nel frattempo, Sergio ruberà il testamento della sorella sotto gli occhi della nipote, che poco dopo racconterà l'accaduto a Marco. A quel punto, Nardi chiederà ad Anna di indagare sull'accaduto e chiedere spiegazioni all'ex carcerato. Arriverà in canonica la zia di Nino, suor Luciana, che crede da anni che suo nipote sia un prete e non un maresciallo dei carabinieri. Nel frattempo, Jordy chiederà a Sofia di aiutarlo a scoprire chi fu a mettere la droga nel suo bicchiere la sera dell'incidente, finendo per rovinare definitivamente il suo rapporto con lei.