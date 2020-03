Giunge al termine la seconda stagione di successo de L'amica geniale e intanto i fan pensano già alla terza stagione. Dopo il grandissimo successo di ascolti che la serie ha ottenuto nel corso di queste settimane di messa in onda, è stata confermata la terza serie che vedrà ancora una volta protagoniste Lila ed Elena, seppur in un contesto decisamente diverso. Il terzo capitolo, tratto dal libro 'Storia di chi fugge e di chi resta', si preannuncia decisamente ricco di colpi di scena per le due protagoniste femminili: occhi puntati in primis su Elena che sarà protagonista di una fuga d'amore con Nino.

L'amica geniale 3 anticipazioni: le riprese dovrebbero iniziare già questa primavera

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti L'amica geniale 3 rivelano che le riprese di questo nuovo capitolo, già attesissimo dal numerosi fan della serie, dovrebbero prendere il via a partire da questa primavera.

Per vederla in onda, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo ma non si esclude che i nuovi episodi della fiction possano arrivare in televisione su Rai 1 nel corso della prossima stagione televisiva del 2021.

In tal caso sarebbe un vero e proprio regalo per gli oltre sei milioni di fedelissimi telespettatori che, nel corso di queste settimane, si sono appassionati alle vicende di Elena e Lila, permettendo alla rete ammiraglia della televisione di Stato di registrate picchi di oltre il 30% di share in prime time, battendo così tutte le altre proposte in onda sulle reti generaliste.

Ma cosa succederà nel corso della terza stagione? Le vicende di Elena e Lila andranno avanti e ci sarà un nuovo cambio generazionale per quanto riguarda le due attrici protagoniste. A svelarlo è stata l'attrice Gaia Girace che, in questa seconda stagione, ha prestato il volto alla bella e ribelle Lila.

Elena sarà protagonista di una fuga d'amore con Nino

L'attrice ha ammesso che sarà presente solo per le prime tre puntate della terza stagione de L'amica geniale, dopodiché uscirà di scena per lasciare spazio alla nuova attrice che vestirà i panni di Lila.

Al momento, però, i nomi delle nuove attrici risultano ancora top secret.

Di sicuro il terzo capitolo della fiction di successo di Rai 1 sarà ispirato al romanzo 'Storia di chi fugge e di chi resta' di Elena Ferrante. Gli spoiler rivelano che Lila inizierà una nuova storia d'amore con Enzo, un suo caro amico. Entrerà a far parte del Partito Comunista e lavorerà all'IBM. Elena, invece, diventerà una scrittrice di grande successo, sposerà Pietro ma poi sarà protagonista di una clamorosa fuga d'amore con Nino Sarratore, l'unico vero grande amore della sua vita che non ha mai dimenticato.