Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, che vedremo in onda anche nella settimana compresa dal 2 all'8 marzo 2020. Occhi puntati su Denise, la quale finalmente riuscirà a smascherare Annabelle e quest'ultima per ripicca compirà un gesto a dir poco folle. Occhi puntati anche su Robert che compirà un gesto nei confronti di Christoph che non passerà affatto inosservato e potrebbe lasciare senza parole i numeri telespettatori della soap opera Mediaset.

Gli spoiler delle puntate di Tempesta d'amore 2-8 marzo: Denise scopre che Annabelle voleva avvelenare Christoph

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 2 all'8 marzo 2020 in prima visione assoluta su Rete 4 rivelano che Christoph tenterà in tutti i modi di mettersi in contatto con Denise, la quale sarà sempre più preoccupata e in forte ansia per la situazione medica in cui riversa suo padre.

Le conversazioni tra i due, però, verranno sempre interrotte dalla presenza di Annabelle e l'albergatore, quindi, non potrà mai rivelare ciò che gli è stato fatto dall'astuta e abile donna. Nonostante questo, però, Denise ha scoperto che suo padre può comunicare con lei aprendo e chiudendo gli occhi e sfrutterà questa situazione per capire più cose.

Gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore rivelano che in questo modo Denise riuscirà a scoprire che in verità Annabelle non è la vera figlia di Christoph e che la donna ha anche tentato di avvelenarlo e quindi di farlo fuori definitivamente.

Tra Henry e Jessica scatta il primo intenso bacio

Intanto Henry, sempre più 'cotto' di Jessica, chiederà aiuto ad Hildegard affinché lo aiuti a far andare in porto il suo piano segreto per conquistare la ragazza. E grazie a questo prezioso aiuto tra i due scatterà un intenso e appassionato bacio. E poi,ancora, le anticipazioni delle puntate della soap in onda fino a domenica 8 marzo rivelano che Denise, dopo aver scoperto la verità su Annabelle, tenterà in tutti i modi di smascherarla e metterla così alle strette.

Anche Eva e Robert saranno abbastanza preoccupati per le condizioni di salute di Christoph. Il cuoco, inaspettatamente, compirà un gesto clamoroso nei confronti del suo rivale in amore: chiederà perdono a nome di Valentina.

Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere alcune delle puntate di Tempesta d'amore trasmesse nel corso delle settimane precedenti su Rete 4, può pur sempre rivederle in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay e cliccando sulla sezione del sito dedicata interamente alla soap opera tedesca.