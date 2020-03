Il Paradiso delle Signore 4, la fortunatissima soap pomeridiana della Rai, è pronta per un'altra entusiasmante puntata. Nell'episodio che andrà in onda martedì, 3 marzo, Armando incoraggerà Rocco a farsi avanti con Marina, mentre il comportamento di Angela farà insospettire Marcello e Roberta. Salvatore comincerà a non tollerare la vicinanza tra Gabriella e Cosimo, mentre Marta nutrirà forti dubbi sull'onestà di Ravasi. Infine, al Paradiso arriverà una lettera di Nicoletta e Angela si confiderà con Roberta.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 4 del 3 marzo dicono che Rocco parlerà con Marina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 3 marzo, raccontano che Rocco sarà ancora alla prese con il suo innamoramento per Marina. A questo proposito, arriverà in suo soccorso Armando che starà vicino al ragazzo e gli darà dei consigli. Rocco deciderà di conquistare la bella Venere senza inutili sotterfugi e le rivelerà di aver stuzzicato la sua gelosia con il piano ideato insieme a Irene.

Nel frattempo, Salvatore Amato tornerà a pensare al pericolo che corre la sua storia con Gabriella, anche se ormai consolidata. Il giovane sarà di nuovo geloso della presenza costante di Cosimo nella vita della sua fidanzata, sebbene sia soltanto per motivi lavorativi.

Secondo gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, martedì arriverà la lettera di Nicoletta

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 3 marzo rivela che, nella puntata di martedì, Marta parlerà con Riccardo e Vittorio, esponendo i suoi dubbi a proposito di Achille Ravasi.

La donna, infatti, nonostante la fiducia riposta da Adelaide nei confronti dell'uomo, sarà convinta che l'avvocato sia un approfittatore. Intanto, il comportamento agitato di Angela farà preoccupare Marcello e Roberta che saranno convinti che la ragazza nasconda qualcosa. In effetti non si sbagliano: l'avvocato della Barbieri finalmente avrà novità sul suo bambino e la convocazione della giovane provocherà un atteggiamento sospettoso.

Più tardi, al Paradiso arriverà una grossa novità: Nicoletta invierà al grande magazzino una lettera in cui darà sue notizie agli amici. Nella busta della Cattaneo ci saranno anche delle foto della piccola Margherita e sarà proprio Angela a mostrarle a Riccardo, il padre naturale della bambina. Il gesto della Barbieri, alla luce dei sentimenti che prova per il giovane Guarnieri, risulterà ancora una volta strano agli occhi di Roberta. Angela, quindi, deciderà di confidarsi con la sua amica e coinquilina, spiegando a lei le ragioni del suo comportamento.

Il Paradiso delle Signore 4 viene trasmesso dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1.