Nello studio di C'è Posta per te non ha voluto fare un passo indietro e perdonare la fidanzata per il tradimento con il miglior amico. Le spiegazioni di Lucia De Martino non hanno convinto Orlando Cesarano che ha deciso di chiudere la busta e lasciare il programma di Canale 5. Inoltre il napoletano, originario di Pompei, non ha gradito le allusioni della compagna su un presunto flirt con un'amica comune. Prima di lasciare la trasmissione la diciottenne, madre di un figlio, ha riferito che non si sarebbe arresa.

E, da quanto emerge dal profilo Facebook della giovane, la sua perseveranza sarebbe stata premiata. Lucia e Orlando sarebbero tornati insieme dopo l'esperienza nel people-show di Canale 5. Tra gli indizi che fanno pensare ad un dietrofront, una foto di coppia pubblicata dalla De Martino il 29 gennaio quando, probabilmente, la loro storia era già stata registrata.

Orlando crede che Lucia lo abbia tradito. Qual è la verità? #CePostaPerTe pic.twitter.com/Ni5Edp5lzq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 7, 2020

Lucia a C'è posta per te per riconquistare Orlando

Lucia De Martino si è rivolta a C'è posta per te per riconquistare il compagno.

Quest'ultimo, come riferito da Maria De Filippi nel corso della puntata del 7 marzo, ha deciso di chiudere la relazione quando ha scoperto che la giovane aveva avuto un flirt con Ciro, il suo miglior amico. In trasmissione la diciottenne ha spiegato che ci sarebbe stato soltanto un bacio e ha più volte invitato Orlando Cesarano a concederle una nuova chance.

Versione al quale il napoletano non ha creduto: "Ciro mi ha detto che siete stati insieme sul nostro letto - ha sottolineato, accusando Lucia di non essere una buona madre - Stavi sempre al telefono mentre io mi occupavo di nostro figlio".

La discussione si è fatta rovente e non sono mancate allusioni piccanti.

Dalle accuse di tradimento con il miglior amico al possibile ritorno di fiamma

Maria De Filippi ha cercato di mediare tra i due, ricordando ad Orlando la giovane età della compagna: "Si tratta di questioni che devi mettere in conto quando a 30 anni ti fidanzi con una ragazza che ne ha 15". Nonostante ciò, il napoletano è rimasto fermo sulle sue posizioni.

Dall'altra parte, Lucia ha riferito di sospettare che tra lui e la sua migliore amica, Rosalba, ci sia stato qualcosa. Ipotesi che il napoletano ha smentito con fermezza precisando che con la giovane ci sarebbe soltanto un rapporto di amicizia. Al momento del dunque, Cesarano ha deciso di non concedere una nuova chance alla diciottenne e ha chiuso la busta. Qualcosa sarebbe cambiato dopo la registrazione di C'è posta per te con i due giovani che sarebbero tornati insieme.

Non è passata inosservata una foto di coppia pubblicata dalla De Martino il 29 gennaio, probabilmente dopo la partecipazione al programma di Canale 5.

Ulteriori indizi in tal senso arrivano dal nome scelto dalla giovane per il profilo Facebook e dallo stato sentimentale (sposata) riportato sul social network. Al momento, Orlando e Lucia non hanno smentito ma neanche confermato l'indiscrezione circolata nelle ultime ore.