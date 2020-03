Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda nuovamente venerdì 13 marzo con una nuova puntata ricca di colpi di scena. I riflettori saranno ancora una volta centrati su Gemma Galgani, la quale conoscerà un nuovo cavaliere arrivato in studio per conoscerla e poi sulla coppia composta da Luca e Carlotta, i quali si troveranno ad affrontare un periodo di grande difficoltà.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 13 marzo: nuovo pretendente per Gemma

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne "Over", in onda venerdì pomeriggio su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare di Massimiliano dopo la segnalazione arrivata in trasmissione di una dama, la quale sostiene di averlo frequentato fuori dagli studi televisivi nel periodo in cui lui stava portando avanti la frequentazione anche con Valentina.

Quando lui proverà a difendersi dalle accuse che gli verranno mosse in studio, la dama in collegamento sbotterà dicendo: 'Se tu non volevi conoscermi, perché volevi incontrarmi a Milano?'. Affermazioni che, ovviamente, lasceranno visibilmente perplessa Valentina, dato che tra lei e Massimiliano nel corso dell'ultimo periodo stava nascendo qualcosa in più di una semplice frequentazione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima puntata di Uomini e donne trono over che sarà trasmessa il 13 marzo su Canale 5 rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani.

Per la dama torinese, infatti, arriverà un nuovo cavaliere disposto a conoscerla.

L'annuncio della De Filippi lascerà senza parole anche la stessa Gemma, visibilmente compiaciuta da questo nuovo arrivo. Il cavaliere si presenterà in studio con un mazzo di fiori e subito dopo si ritroverà a rispondere alla domanda della De Filippi, la quale gli chiederà cosa gli piace di Gemma al punto da averlo spinto a partecipare alla trasmissione.

Cosa succederà a questo punto? Riuscirà il nuovo pretendente della dama torinese a farle voltare pagina e a ridarle la carica giusta per tornare a credere nell'amore dopo le tante delusioni? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Canale 5.

Marco scoppia in lacrime per Carlotta che vede 'diversa' dal solito

Le anticipazioni sulla prossima puntata di U&D over, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Marco e Carlotta.

Lui ammetterà di vederla 'strana' nel corso dell'ultimo periodo. Per Marco, infatti, non si troverebbe di fronte alla stessa Carlotta di quando lui era andato a Bologna per vederla.

A quel punto la De Filippi, senza troppi mezzi termini, chiederà a Marco se pensa di essersi innamorato di Carlotta. La risposta del cavaliere non arriverà anche se dagli spoiler pubblicati su WittyTv.it emerge che Marco scoppierà a piangere, visibilmente provato da tale situazione. Sembrerebbe proprio che la situazione con Carlotta non sia delle migliori e anche la dama stessa non tratterrà le lacrime. Possibile che dopo questo confronto i due si diranno definitivamente addio?

I fan attendono con trepidazione le nuove puntate della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi.

Anche in questo ultimo appuntamento della settimana con U&D, così come si vede dal video spoiler pubblicato su WittyTv, ci sarà spazio per una nuova sfilata che vedrà protagoniste le dame della trasmissione. Tutte sfileranno in passerella con degli abiti super-eleganti e anche questa volta saranno i cavalieri a decretare il nome della vincitrice che si porterà a casa il 'titolo' della puntata.