Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap campione di ascolti di Rai 1. Gli spoiler della puntata del 13 marzo, rivelano che Marina Fiore deciderà di inseguire il suo sogno d'attrice a Roma. Per questo motivo, lascerà Milano, spezzando il cuore di Rocco Amato.

Riccardo Guarnieri, invece, tradirà la fidanzata Ludovica, trascorrendo un momento di passione tra le braccia di Angela Barbieri.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 marzo: Marina parte per Roma, Rocco addolorato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelano che i telespettatori di Rai 1 assisteranno a numerosi colpi di scena nel corso della puntata di venerdì 13 marzo 2020.

Nel dettaglio, Marina deciderà di seguire la sua aspirazione di diventare una famosa attrice. La Fiore, infatti, partirà per Roma, tanto da organizzare una festa d'addio per salutare tutte le Veneri e sopratutto Rocco. A tal proposito, il giovane Amato apparirà molto contrariato dalla decisione della ragazza di lasciare Milano.

In questo frangente, gli amici faranno di tutto pur tirare su il morale al cugino di Salvatore. Anche Armando e Agnese cercheranno di aiutare il ragazzo a reagire alla partenza di Marina.

Adelaide decide di sposare Achille, Umberto reagisce male

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda il 13 marzo sul primo canale della tv statale, rivela che tutti gli occhi saranno puntati sulla contessa Adelaide.

La donna, infatti, si avvicinerà sempre di più ad Achille Ravasi, dopo aver ricevuto l'ennesima delusione da parte di Umberto. I due, infatti, staranno così bene insieme da annunciare le imminenti nozze.

In pratica, la Sant'Erasmo e l'imprenditore informeranno tutta la famiglia Guarnieri della loro intenzione di convolare a giuste nozze il più presto possibile. Una decisione, che arriverà alle orecchie del padre di Riccardo, il quale reagirà malissimo di fronte alla scelta della cognata.

Scoppia la passione tra Angela e Riccardo

Inoltre, tutta l'attenzione sarà focalizzata sul triangolo amoroso formato Angela, Riccardo e Ludovica.

Proprio quest'ultima comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti del fidanzato. Dubbi, che si riveleranno certezze, infatti il Guarnieri non riuscirà a reprimere i sentimenti che nutre per la Barbieri: i due giovani si abbandoneranno alla passione dopo aver trascorso dei giorni indimenticabili a Rapallo. Un momento, che potrebbe indurre il figlio di Umberto a lasciare la Brancia di Montalto per vivere la storia d'amore con Angela alla luce del sole.

Infine, la felicità di Marta e Vittorio sarà funestata dall'arrivo di una notizia, che cambierà la loro vita.