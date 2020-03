Nuovi intrighi nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni svelano che non saranno lievi le conseguenze del piano folle ordito da Reese e Flo. Hope verrà a sapere che intorno a lei tantissime persone le hanno mentito e, cosa ancor più grave, le stesse persone che le davano sostegno nel suo disperato tentativo di superare il dolore per la perdita di Beth.

Tra le vittime di Reese e della Fulton ci sarà anche Steffy Forrester che, suo malgrado, dovrà lasciare Phoebe ai veri genitori, ovvero Liam ed Hope.

Intanto, la giovane Logan verrà a conoscenza di tutti i retroscena sulla finta dipartita di Beth.

Beautiful, trame nuove puntate: Flo supplica Wyatt di perdonarla

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5 tra qualche mese, Thomas si scaglierà contro Liam e tenterà di portare via con sé Hope. Lo Spencer Jr. però riuscirà ad afferrare la ex moglie e a metterla al sicuro, mentre il folle figlio di Ridge si allontanerà da solo.

Intanto, Flo supplicherà Wyatt di non lasciarla, ora che ha scoperto la sua complicità nel piano del dottor Buckingam.

La stessa Fulton confesserà a tutto a Broke e Ridge. Ovviamente, i due non la prenderanno bene, tanto che il Forrester le prometterà di rovinarle la vita.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Brooke e Ridge raggiungeranno Steffy che, sconvolta, dirà loro di non essere pronta a separarsi da Phoebe.

La lista dei bugiardi si allunga

Non sarà semplice per Hope accettare il fatto di essere stata ingannata dalle persone delle quali si fidava.

Flo sapeva tutto, così come Zoe e Xander, due fedeli collaboratori della Forrester.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope sarà devastata quando saprà che l'uomo che ha sposato, Thomas, era al corrente del segreto su Beth. Non solo. La giovane Logan apprenderà come Reese Buckingham l'abbia ingannata in quella terribile notte alla clinica di Catalina rubandole la piccola Beth e mettendole tra le braccia un neonato senza vita.

Un perdono negato

Nelle prossime puntate di Beautiful, Wyatt deciderà di scaricare Flo e non ascolterà le sue scuse o spiegazioni. Troppo grave ciò che è stata in grado di fare. Il giovane Spencer finirà per riavvicinarsi a Sally, capendo quanto sia stata avventata la sua scelta di lasciarla.

Nel frattempo, Steffy proverà ad accettare la realtà, consapevole di dover rinunciare a Phoebe. A starle accanto saranno Ridge e Brooke.

Thomas, dopo essere stato lontano per qualche giorno, tornerà alla carica per riconquistare Hope, ossessionato da lei. Peccato che la Logan Jr. non voglia avere più niente a che fare con lui, reo di averla ingannata su Beth e di averla sposata usando il povero Douglas, una pedina nelle sue mani.