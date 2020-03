Giovedì 26 marzo, sulla ABC, è andato in onda quello che con ogni probabilità si rivelerà il terzultimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, come annunciato alla vigilia dalla showrunner, ha portato in scena una tristissima storyline che ha avuto come protagonista Richard Webber. L'uomo, dopo aver rinunciato al suo ruolo di chirurgo a causa dei sempre più evidenti tremori, ha accusato un grave malore che ha costretto Maggie Pierce a richiedere l'immediato trasporto in ospedale.

Meredith annuncia di poter curare Richard

A poche ore dalla messa in onda della 16x19, il network ha quindi rilasciato la trama e il promo ufficiale del prossimo episodio di Grey's Anatomy. Intitolata "Sing it Again", la puntata seguirà le vicende di Miranda Bailey e dell'intero team del Grey Sloan Memorial alla prese con la spasmodica ricerca di una diagnosi che possa spiegare gli strani sintomi di Richard Webber. Come mostrato nel breve trailer, il capo di chirurgia inviterà infatti tutti i suoi sottoposti a dedicarsi alle cure del collega.

Inoltre, nonostante la recente separazione, anche Catherine Fox si rivelerà preoccupata per le sorti dell'ex marito e rimarrà in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni. Benché le anticipazioni non rivelino la patologia da cui è afflitto Webber, il promo della puntata si conclude con Meredith Grey che speranzosa annuncia di poter curare l'uomo che le ha sempre fatto da mentore e da padre.

Grey's Anatomy 16x20: Teddy supporta Tom dopo l'arrivo di una misteriosa paziente

Sebbene non risulti chiaro, vista la specializzazione della protagonista, il motivo per cui Meredith Grey si dirà pronta a "sistemare" il problema di Richard, nel corso della 16x20 di Grey's Anatomy il mistero sulla salute di Webber verrà finalmente svelato. In attesa di scoprire tutta la verità, nel penultimo episodio della stagione ci sarà spazio anche per i personaggi di Teddy Altman e Tom Koracick.

La donna, dopo aver ammesso che è possibile amare due persone contemporaneamente, si mostrerà particolarmente preoccupata per il precario stato psicologico del suo ex fidanzato. Koracick sarà infatti turbato dall'inaspettato arrivo di una paziente. Quella che potrebbe rivelarsi l'ex moglie del neurochirurgo destabilizzerà molto Tom che tuttavia potrà contare sull'aiuto di Teddy.

Infine, la criptica sinossi del ventesimo episodio di Grey's Anatomy getta luce anche sui personaggi di Owen Hunt ed Atticus Link. I due uomini, stando alle anticipazioni. saranno alle prese con un bizzarro caso medico che catalizzerà tutta la loro attenzione.

Come recita la trama, infatti, una paziente si risveglierà dal coma ma non riuscirà a smettere di cantare.

Chiudiamo con il promo di Grey's Anatomy 16x20 in onda sulla ABC giovedì 2 aprile.