Colpo di scena in Beautiful: le anticipazioni delle puntate che vedremo in onda su Canale 5 prossimamente raccontano del matrimonio di Hope e Thomas.

Il dolore per la perdita di Beth non farà altro che allontanare la Logan Jr. da Liam, nonostante quest'ultimo provi in tutti i modi a rimettere insieme i pezzi. Sarà inutile.

Thomas coglierà il momento perfetto per intromettersi nella loro relazione e, facendo leva sull'istinto materno di Hope, la convincerà a fare una scelta inaspettata. Qualcuno - anzi, più di uno - si farà molto male.

Beautiful, nuove puntate: un padre senza scrupoli

Douglas verrà spinto da Thomas a vedere in Hope una papabile madre dolce e protettiva, capace di dargli amore dopo la perdita di Caroline. Non ci metterà molto il piccolino ad affezionarsi alla Logan che, dal canto suo, non vedrà l'ora di mettersi alla prova come mamma.

Le ultime anticipazioni di Beautiful raccontano che Thomas metterà in scena un teatrino perfetto. Farà consegnare a Douglas l'anello di fidanzamento ad Hope che, emozionata, non potrà che accettare.

Attenzione però. Non tutto è così semplice come sembra. Hope sarà chiara con il Forrester Jr, dicendogli di non essere ancora pronta a condividere l'intimità con lui. Le serve tempo per elaborare il dolore per la dipartita di Beth e per il suo matrimonio fallito con Liam.

Zoe si schiera dalla parte di Thomas

Un'altra relazione rischierà di naufragare nelle prossime puntate di Beautiful. Zoe, una delle custodi del segreto su Beth, stupirà Xander.

Secondo la stagista, il giovane Forrester ha fatto bene a chiedere la mano ad Hope, anche per il fatto di voler dare una madre a Douglas.

Xander non potrà credere alle sue orecchie: la sua fidanzata sta difendendo Thomas, sospettato di aver causato la morte di Emma Barber e responsabile in grande parte della rottura del matrimonio di Hope e Liam. Il ragazzo inizierà così a riflettere sui suoi reali sentimenti nei confronti della Buckingham.

Una madre preoccupata

La notizia dell'imminente matrimonio di Hope e Thomas arriverà presto in casa Forrester. Ridge sembrerà esserne contento, mentre Brooke andrà su tutte le furie. Nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo la caparbia Logan tentare di convincere la figlia a non convolare a nozze con Thomas, certa che il giovane abbia seri problemi mentali.

Hope però non avrà altro desiderio che fare da madre a Douglas, cosa che Thomas sfrutterà abilmente a suo favore, accettando persino di non consumare il matrimonio, almeno fino a che non sarà pronta. L'ingenua Logan Jr. non sa ancora a cosa sta andando incontro.

Una spirale di odio, vendette e verità nascoste terrà banco negli episodi di Beautiful in onda su Canale 5 prossimamente.