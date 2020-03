C'era grande attesa da parte del pubblico di U&D nell'assistere alla puntata del Trono Over di venerdì 6 marzo: le anticipazioni, infatti, avevano incuriosito tutti soprattutto per lo scontro che c'è stato in studio tra Maria De Filippi e Armando Incarnato. La presentatrice ha alzato la voce col cavaliere dopo avergli sentito dire cose gravi su Veronica Ursida, e l'ha inviato a smetterla di comportarsi in modo così aggressivo nei confronti delle dame che ha frequentato e dalle quali ha ricevuto affetto.

Lo sfogo di Maria a U&D il 6 marzo

È da poco terminata la messa in onda di una puntata molto movimentata di U&D Over: l'appuntamento odierno con il dating-show, infatti, è stato bruscamente interrotto dalla conduttrice dopo un diverbio che ha avuto con uno storico membro del parterre maschile.

Maria De Filippi, dunque, non è riuscita a contenere la sua rabbia dopo aver ascoltato le insinuazioni che Armando Incarnato ha fatto su Veronica Ursida: il cavaliere ha sostenuto con forza che la sua ex abbia un'amicizia intima con un uomo sposato.

Dopo aver visto la dama piangere per queste accuse a suo parere infondate, la conduttrice è intervenuta a gamba tesa ed ha detto al cavaliere: "Armando, smettila. Stai rompendo le scatole".

A far storcere il naso alla padrona di casa della trasmissione, sono state anche le cose a mezza bocca che il partenopeo stava dicendo agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari mentre altre persone parlavano dal centro dello studio.

"Te lo dico con chiarezza, basta. C'è una ragazza che piange e tu continui a dire a loro con chi va lei. Non va con nessuno, neanche con te. Basta!", ha tuonato Maria con un tono di voce decisamente alto ed alterato.

La De Filippi difende Veronica dalle accuse di Armando a U&D

Lo sfogo di Maria De Filippi che tutti i siti e le pagine Instagram stanno riportando, è proseguito con una serie di domande retoriche alle quali Armando non ha avuto la possibilità di rispondere.

"Ma come fai a fregartene vedendo una donna con la quale sei stato che piange? Insinui di rapporti occasionali che avrebbe con un uomo quando sai benissimo che è una mamma. Te ne freghi e ci cammini sopra, dopo che ci sei uscito e lei ha pianto per te".

Quando Incarnato ha provato a replicare puntato di nuovo il dito contro Veronica, la conduttrice di U&D ha aggiunto: "Lei è l'ennesima donna che piange per te. Sta provando a voltare pagina e tu ancora -bam-".

Maria interrompe la registrazione di U&D Over

Un'altra cosa che ha dato fastidio alla De Filippi, è stata l'insinuazione che Armando ha fatto su una dama del parterre che tentennava nello svelare la sua professione.

Il napoletano, infatti, ha sostenuto di conoscere il lavoro della diretta interessata e di sapere per certo che è benestante e che non ha bisogno che un uomo come Marcello la mantenga economicamente.

"Tu sai tutto, sai che lavoro fa lei, sai con chi va quella. Mettiti al posto di Lucia e fai tu la trasmissione", ha detto Maria riferendosi ad un membro della sua redazione che si occupa del Trono Over.

Dopo essersi scusata con il pubblico presente, la conduttrice di U&D ha chiesto a Tina Cipollari di salutare tutti con il suo solito proverbio ed ha lasciato lo studio visibilmente stizzita, interrompendo di fatto una registrazione che sarebbe dovuta andare avanti almeno per un'altra ora.

Il blog "Isa&Chia" sostiene che Armando dovrebbe ancora far parte del cast del dating-show perché ha annullato una serata che avrebbe dovuto fare domenica 8 marzo, giorno in cui è prevista una nuova registrazione del programma (la prima dopo la sfuriata della De Filippi che è andata in onda oggi su Canale 5).