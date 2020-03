Le anticipazioni di Beautiful rivelano che tra non molto anche altre persone verranno a conoscenza del segreto su Beth. Tra queste ci saranno anche Wyatt e Flo. La Fulton non riuscirà più a reggere la tensione e così confesserà al giovane Spencer di aver preso parte al piano di Reese in cambio di soldi.

Nel frattempo, rivedremo nella soap opera Quinn Fuller (Rena Sofer). La moglie di Eric sarà molto felice quando vedrà il figlio Wyatt fidanzarsi con Flo dopo aver lasciato Sally Spectra (Courtney Hope), una ragazza che non le è mai piaciuta.

Tuttavia, dovrà rivedere le sue posizioni dopo che scoprirà il fatto che la Fulton ha tenuto nascosto a tutti il grande segreto sullo scambio delle culle.

Cosa farà ora Wyatt? Coprirà la fidanzata o si farà un esame di coscienza mettendo al corrente Hope? Di seguito le anticipazioni a riguardo.

Beautiful anticipazioni: un segreto da custodire

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, finalmente la verità sulla finta morte di Beth verrà fuori e le conseguenze saranno devastanti.

Wyatt andrà su tutte le furie quando scoprirà che la sua fidanzata Flo sapeva tutto sullo scambio delle culle fin dall'inizio e, cosa ancora più grave, era d'accordo con il dottor Buckingam.

Tuttavia, il giovane Spencer non vorrà mettere nei guai la fidanzata, consapevole del fatto che finirebbe di certo in carcere. Stando agli spoiler di Beautiful, Sally non vorrà perdere il suo ex e così correrà da lui per confessargli di amarlo ancora.

Tutti questi eventi non faranno altro che mandare ancora più in confusione Wyatt.

Wyatt deve decidere se rivelare tutto ad Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, le conseguenze della rivelazione riguardo Beth saranno devastanti. Se da una parte Wyatt desidererà correre da Hope per metterla al corrente della scoperta fatta, dall'altro non se la sentirà di tradire la fiducia di Flo, che si mostrerà disperatamente pentita per quanto successo.

La Fulton cadrà nello sconforto, ormai certa di aver perso tutto. Flo temerà che Wyatt non la perdoni e torni dalla sua ex fidanzata Sally, pronta a riprenderlo a braccia aperte. A darle un po' di conforto sarà sua madre Shauna che, nel frattempo, sarà impegnata a sedurre Ridge Forrester.

Quinn non sa più cosa è meglio per suo figlio

La Fuller ripenserà all'intera faccenda e si renderà conto di aver sbagliato a giudicare male Sally. Forse, la Spectra è davvero la donna giusta per suo figlio, alla luce di quanto scoperto su Flo. Quinn si confronterà con Wyatt che, dal canto suo, ammetterà di non sapere cosa fare.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che, nel frattempo, Liam continuerà ad indagare sulla strana adozione di Phoebe, venendo a sapere che Flo non ha mai partorito nella clinica di Los Angeles da lei menzionata. L'unica a non avere alcuna informazione su Beth sarà Hope, manipolata dal crudele Thomas.