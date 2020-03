Nel condominio più famoso della televisione italiana i colpi di scena sono all'ordine del giorno e anche nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle ore 20.45 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, tante sono le vicissitudini in cui vengono coinvolti gli inquilini del palazzo napoletano. Protagonista indiscussa è ancora una volta Clara: la giovane sembra ferma nella sua decisione di abortire, ma qualcuno riuscirà a farle cambiare idea. Fabrizio è determinato a proteggere Marina addossandosi tutte le colpe, mentre prosegue il triangolo amoroso tra Leonardo, Serena e Filippo.

Palladini pensa ancora una volta al suo tornaconto e finge di essere cambiato per ottenere ciò che vuole.

Un posto al sole, puntate 2-6 marzo: Clara decide di non abortire

Clara è ferma sulla sua decisione di abortire e si reca in ospedale per porre fine alla gravidanza, ma quando tutto sembra ormai stabilito interviene Alberto Palladini, il quale con le sue parole riesce a far desistere Clara dal suo intento. Non tutti però credono alla buona fede dell'uomo e qualcuno vicino alla ragazza la mette in guardia dai possibili interessi di Palladini, dandogli un avvertimento minaccioso.

A non credere alle buone intenzioni di Alberto è anche Nunzia, la madre di Clara, la quale insiste nel ritenere inaffidabile l'uomo, e a ragion veduta: Palladini da prova di non essere minimamente cambiato e a farne le spese è Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Alberto sta conducendo una serrata trattativa con Niko per la vendita della sua automobile, ma quest'ultimo grazie all'aiuto del cognato Franco riesce a tenere Palladini sulle spine.

Upas, anticipazioni al 6 marzo: Fabrizio cerca di proteggere Marina

Marina è ancora convinta che Fabrizio Rosato la voglia proteggere ad ogni costo: l'uomo, infatti, è deciso ad addossarsi le colpe non solo dell'omicidio del padre, di cui venne accusato il papà di Marina, ma anche della morte dello zio Sebastiano. Marina prova ancora dei sentimenti per Fabrizio e proprio per questo decide di fare chiarezza sulla situazione.

Nel frattempo, all'interno del condominio sono cominciati i lavori di ristrutturazione delle cantine di Patrizio e Vittorio, decisi a trasferirsi qui una volta completati i lavori nel palazzo. Tuttavia, gli inquilini stanno per fare la conoscenza del simpatico capo cantiere che si occuperà della ristrutturazione. I lavori, però, si rivelano complessi e turbolenti sin dall'inizio e non tutto andrà per il verso giusto. Continua anche il triangolo amoroso tra Serenza, Leonardo e Filippo: il rapporto tra Leonardo e Serena si fa sempre più forte ed intimo, dall'altro lato, invece, Filippo fa un incontro tanto inaspettato quanto piacevole, sebbene il buonumore scaturito da questa conoscenza non sia destinato a durare a lungo a causa di un imprevisto che è dietro l'angolo.

Guai in vista anche per Guido, il quale viene messo in difficoltà dalle richieste di due turisti.