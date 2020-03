Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap di grande successo sia in Italia che in Spagna. Gli spoiler spagnoli in onda dal 2 al 6 marzo rivelano che Lolita Casado e Antonito Palacios saranno in ansia per la salute di Moncho, il quale non reagirà alle cure. Maite, invece, saluterà per l'ultima volta Camino Pasamar prima di lasciare per sempre Acacias 38.

Una Vita, anticipazioni: Bellita furiosa con Jose

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate spagnole di marzo, rivelano che Bellita dimostrerà di non aver ancora sbollito la rabbia nei confronti di Jose, reo di averle tenuto nascosto di avere un figlio, di nome Julio.

A tal proposito, Cinta cercherà di riappacificare i genitori, se la Dominguez non si opponesse. Jose, a questo punto, chiederà aiuto a Jacinto e Servante per riallacciare i rapporti con la moglie.

Lolita supplica Moncho di reagire

Nel frattempo, i Palacios vivranno una situazione molto difficile, in quanto le condizioni di Moncho peggioreranno sempre di più. Antonito e Lolita, a questo punto, saranno messi di fronte a due possibilità: somministrargli dell'acqua sorgiva o attendere un miracolo. Alla fine, i due giovani decideranno di dargli l'acqua di Cabrahigo, che purtroppo non avrà alcun effetto sul bambino, tanto che la Casado lo supplicherà di reagire.

Una Vita trame spagnole: Maite lascia Camino

Le trame spagnole di Una Vita, in onda tra circa un anno su Canale 5, rivelano che Armando e Felicia organizzeranno un piano per salvare Maite dal carcere. In pratica, la Pasamar chiederà al diplomatico che sua nipote si allontani per sempre da Camino una volta uscita dal carcere. Un piano che sarà accettato a malincuore dalla pittrice, la quale chiederà di incontrare l'amata per l'ultima volta.

Durante l'incontro, la sorella di Emilio non riuscirà a capire per quale motivo Maite abbia deciso di tornare a Parigi, tanto da voler scoprire chi c'è dietro questa decisione.

Felipe scopre la morte di Marcia

Liberto, invece, informerà Felipe che Marcia è purtroppo deceduta. Una notizia, che getterà nello sconforto più totale l'avvocato. Ramon e Liberto, a questo punto, temeranno per la salute dell'Alvarez Hermoso.

A tal proposito, il commissario Mendez informerà il marito di Genoveva che Santiago è fuggito da Acacias 38, tanto da destare la sua furia.

Carmen sarà la madrina del battesimo di Moncho

Nel frattempo, un personaggio misterioso si ucciderà dopo aver minacciato Augustina con un coltello. La serva, a questo punto, informerà Fabiana di aver deciso di lasciare Acacias 38. Camino, invece, tornerà nel vecchio quartiere, senza proferire una parola alla madre. Un atteggiamento, che preoccuperà moltissimo Ildelfonso e desterà l'esasperazione di Felicia. Cinta, intanto, informerà Emilio che sono costretti a rimandare le nozze a causa degli ultimi problemi famigliari sorti.

Infine, Carmen sprizzerà gioia da tutti i pori dopo essere stata scelta come madrina del battesimo di Moncho.