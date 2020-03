Ieri sera domenica 29 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del programma tv 'Live - non è la D'urso', in cui è stata ospite Valeria Marini, che da giorni stava facendo discutere per la veridicità o meno delle sue dichiarazioni, riguardo il tampone per il Covid-19, prima di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Ebbene, la showgirl ha deciso di fare chiarezza sull'argomento e ha affermato di essersi confusa, in quanto aveva semplicemente fatto 'un tampone faringeo'.

Valeria Marini è entrata nel Gf Vip senza aver fatto il tampone per il Covid-19

La Marini ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà diverse settimane dopo l'inizio del programma, quando il Coronavirus si stava già diffondendo in Italia. La donna durante la permanenza all'interno del Gf Vip aveva rivelato all'attore Antonio Zequila, di aver fatto il tampone poco prima di varcare la porta rossa del reality show, però le sue dichiarazioni sono state subito messe in dubbio da Selvaggia Lucarelli.

In particolare, la showgirl durante una conversazione telefonica con la giornalista, ha fatto molta confusione sull'argomento e sulle date in cui avrebbe effettuato il test. Ma non è tutto, perché la Marini si sarebbe più volte contraddetta e avrebbe poi spiegato di aver fatto il tampone da un suo amico medico, ma non poteva svelare altri dettagli.

La showgirl ha effettuato un tampone faringeo

Successivamente, ieri sera la donna è stata invitata da Barbara D'urso per fare chiarezza sull'accaduto e in questa circostanza, ha fatto un passo indietro e ha ammesso di essersi confusa e di aver effettuato un tampone per la faringe, in quanto soffre con la gola.

Inoltre, Valeria Marini ha anche aggiunto che non essendo un medico ha confuso il tampone da Coronavirus con quello faringeo. Ovviamente le parole della donna hanno portato ad una perplessità generale e per questo ha voluto aggiungere che è un momento in cui bisogna restare tutti uniti e non fare polemiche inutili.

La bugia della Marini

Immediata la replica della conduttrice napoletana che ha dichiarato che non è assolutamente una polemica inutile, in quanto visto e considerato che si tratta di un argomento molto delicato, tutti volevano sapere se la Marini avesse fatto il tampone prima di entrare nel Gf Vip.

Insomma, quella della showgirl più che polemica inutile è stata una pericolosa bugia, in quanto avrebbe potuto mettere a rischio tutti gli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia. A questo punto non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip, condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, per scoprire ulteriori novità sulla vicenda e capire se il conduttore deciderà di parlare con gli altri gieffini di questo argomento.