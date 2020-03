Le anticipazioni della nota soap opera americana Beautiful riservano interessanti sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 15 a sabato 21 marzo, Thomas, interpretato da Pierson Fodé, dovrà annunciare a tutta la famiglia che Caroline è morta. Il giovane sarà assai disperato per la sciagura che ha colpito lui e il piccolo Douglas. In seguito si celebrerà il funerale di Caroline. Poi Taylor andrà a parlare con Ridge e improvvisamente tenterà di baciarlo.

L'arrivo inaspettato di Brooke Logan, però, interromperà la strana situazione. Di seguito i dettagli degli spoiler di Beautiful.

Beautiful: Thomas torna da Los Angeles

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 15 al 21 marzo, Thomas tornerà da Los Angeles insieme al piccolo Douglas e annuncerà agli Spencer e ai Forrester una terribile notizia: Caroline è morta a causa di un embolo. Tutti quanti saranno notevolmente angosciati e disperati per l'accaduto, così cercheranno di aiutare Thomas e Douglas a superare la triste vicenda.

Frattanto Ridge sarà pronto ad accogliere suo figlio Thomas per aiutarlo nel migliore dei modi ad andare avanti con la sua vita. Successivamente verrà celebrato il funerale della povera Caroline, così Steffy, Hope e il resto della famiglia si stringerà accanto a Thomas.

Spoiler Beautiful: Taylor attratta da Ridge

Taylor si convincerà che Douglas potrebbe essere davvero felice crescendo insieme a Hope.

Poi la donna noterà che Hope e Thomas sono vittime della stessa sofferenza, così penserà di farli mettere insieme. Più tardi la Hayes si recherà da Ridge e gli chiederà di aiutarla a raggiungere il suo scopo. Taylor avrà un confronto con Ridge riguardo la situazione di Thomas, ma durante il colloquio la donna si renderà conto di essere ancora molto attratta dal suo ex marito, così approfitterà della situazione e proverà a baciarlo, ma subito dopo nella stanza entrerà Brooke.

Quest'ultima sarà notevolmente adirata per l'atteggiamento di Taylor e non accetterà che la sua rivale continui ad infastidire il marito, così tra le due scatterà un'accesa discussione. In seguito Thomas sarà sempre più angosciato per la morte di Caroline e non riuscirà a darsi pace, così deciderà di confidarsi con Hope. Subito dopo l'uomo si sentirà assai compreso da Hope, la quale starà ancora affrontando la terribile perdita della piccola Beth, pertanto riuscirà a capire fino in fondo il dolore che lo mortificando.

Gli episodi di Beautiful in streaming online

Nell'attesa che vengano trasmessi i nuovi episodi di Beautiful è possibile vedere in streaming online alcune delle puntate della soap opera, grazie al sito dedicato MediasetPlay.

La piattaforma apposita è completamente gratuita, al suo interno si possono trovare anche dei videoclip riguardanti le trame e i personaggi di Beautiful.