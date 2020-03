Le anticipazioni della nota soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, Florence (interpretata da Katrina Bowden), vorrà confessare tutta la verità sull'adozione della bambina di Steffy, ma Zoe cercherà ancora una volta di far cambiare idea alla donna e poi informerà anche suo padre Reese della questione.

Nel frattempo Donna cercherà di convincere Katie a tornare insieme a Bill, mentre Wyatt deciderà di presentare Flo a Sally, così organizzerà una cena per farle incontrare.

Spoiler Beautiful: Xander e Zoe trascorrono una serata romantica

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 9 al 13 marzo, Xander e Zoe trascorreranno una serata romantica insieme, ma la donna appare assai distratta, poiché si accorgerà che Wyatt ha pubblicato su internet uno scatto che la ritrae insieme a Florence.

Quest'ultima, intanto, sarà ancora convinta di confessare tutta la verità riguardo la bambina adottata da Steffy, ma Zoe continuerà a dissuaderla nel farlo.

In seguito Sally chiederà a Wyatt alcune informazioni su Florence, poiché in passato ha avuto una relazione con la donna.

Anticipazioni Beautiful: Wyatt presenta Sally a Flo

Zoe avviserà suo padre Reese riguardo alle intenzioni di Flo, così l'uomo la contatterà per convincerla a mantenere il segreto sullo scambio di culla. Nel frattempo Florence sarà irremovibile e pare non aver alcuna intenzione di cambiare idea sulla questione. Più tardi Wyatt deciderà di portare Flo a cena a casa sua per presentarle Sally.

Successivamente Donna parlerà con Katie e le consiglierà di tornare insieme a Bill, poiché secondo lei i due sono fatti per stare insieme.

Inoltre Donna sarà convinta che un riavvicinamento tra Katie e Bill possa far bene anche al piccolo Will. Poi Steffy annuncerà a Hope e Liam che presto partirà per l'Europa insieme alle bambine.

Intanto Taylor sarà notevolmente in ansia per la situazione familiare di Steffy, soprattutto sarà preoccupata che le bambine possano soffrire a causa della lontananza del padre. Per tale ragione la Hayes cercherà di convincere la figlia a provare di tutto per tornare insieme a Liam.

