Ieri è andata in onda la terza puntata del serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi. In puntata, con uno studio vuoto lo ricordiamo nel pieno rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, Maria ha però dovuto fronteggiare due imprevisti scaturiti da eccessive reazioni dei ragazzi. In primo luogo, Javier ha abbandonato lo studio poiché non d’accordo con un voto della giuria, rea secondo lui di far vincere sempre Nicolai. Il secondo colpo di scena si è invece avuto quando Valentin ha annunciato un ritiro anticipato anche qualora avesse sconfitto Jacopo nella propria sfida.

Ma ricostruiamo i fatti nel dettaglio.

Javier non è d’accordo con i voti della giuria e abbandona lo studio

Il primo momento di tensione ad Amici19 lo si è vissuto subito dopo la sfida tra i due ballerini Javier e Nicolai. I due si stavano sfidando per conquistare la maglia di accesso alla quarta puntata del serale. La giuria assegna la vittoria a Nicolai e Javier si alza dicendo che non è d’accordo, che vuole andare via poiché lui balla, ci mette il cuore ma non vede mai i propri sforzi premiati.

Vincono sempre gli altri. A motivare ancora di più il ragazzo ad abbandonare la Scuola di Amici è stato il commento della maestra Celentano la quale quando il ragazzo ha sottolineato come la giuria - composta da Cristian De Sica, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte - non fosse in grado di votare ha replicato dicendo che è vero e che si tratta di incompetenti.

A questo punto il ragazzo lancia il microfono per terra e abbandona la trasmissione.

La cosa scatena ovviamente la furia di Maria la quale si scaglia con la Celentano, dicendo che non si può supportare o istigare ancora di più un ragazzo già è in preda ad un attacco isterico. Si accende dunque un battibecco tra i due, tanto che Maria alla fine sottolinea come solo il suo enorme affetto per la Celentano la spinge a tenerla ancora dentro il programma. Dopo qualche attimo di suspense, Javier rientra in studio sottolineando come da quel momento in avanti sarà solo la danza a parlare per lui.

Valentin lascia il programma

Durante il girone di eliminazione, giudicato dalla giuria e dal Var, è poi stato il turno di Valentin in sfida con Gaia per aggiudicarsi la maglia di accesso alla quarta puntata del serale. A trionfare è Gaia, Valentin ammette di aver meritato la sconfitta e accetta la sfida con Jacopo, ma proprio qui si assiste ad un altro colpo di scena. Il ballerino tira nuovamente in ballo la giuria, citando il caso di Javier e manifesta la volontà di andare via evidenziando che se ne andrà a prescindere dell'esito della sfida. A questo punto Maria sbotta dicendo che se ne può andare, sottolineando che 'quella è la porta'.

Per Maria Jacopo tra l'altro merita di continuare il programma, impara sempre tutti i pezzi, non si lamenta mai e mostra di tenere davvero al suo percorso nella scuola. Valentin insomma viene cacciato: a questo punto il ragazzo esce dallo studio augurando a tutti ironicamente buona competizione.