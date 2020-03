Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Beautiful e riguardanti in particolare ciò che accadrà nel pomeriggio di domenica 29 marzo. Su Canale 5, a partire dalle ore 14:00, i telespettatori della soap tv americana assisteranno a un colloquio tra Quinn e Flo, in cui la madre di Wyatt elogerà le doti del figlio. L'intento della donna sembrerà essere quello di riavvicinare Flo a Wyatt a discapito di Sally, mentre si scoprirà che la giovane Fulton è all'oscuro dell'identità del suo padre naturale.

Sally nel frattempo, starà valutando l'offerta della Forrester Creations di rimanere a lavorare in azienda e ne discuterà proprio con Wyatt.

Anticipazioni Beautiful del 29 marzo: Sally rimarrà a lavorare alla Forrester?

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata domenicale di Beautiful svelano che Sally si ritroverà a dover prendere un'importante decisione e che potrebbe cambiare il suo futuro lavorativo. Una inaspettata e allettante proposta le sarà infatti arrivata dalla Forrester e metterà in dubbio il suo trasferimento alla Spencer.

La Spectra quindi, si ritroverà a discutere della faccenda con Wyatt, il quale le dirà di appoggiarla pienamente qualunque scelta decida di fare, anche se non potrà fare a mano di nascondere la sua delusione. Come noto infatti, Wyatt si era adoperato molto per convincere Bill a prendere Sally alla Spencer, facendo rinascere la casa di moda della Spectra. La proposta inaspettata dei Forrester quindi, potrebbe mandare all'aria i piani del figlio di Bill.

Quinn vuole separare Sally da Wyatt nella prossima puntata di Beautiful

In attesa di scoprire cosa deciderà di fare Sally, gli spoiler fanno sapere che sia Ridge che Brooke, si augureranno che la Spectra rimanga a lavorare con loro. Quinn invece, che non ha mai accettato pienamente Sally nella vita di Wyatt, si ritroverà al bar con Flo, l'ex fidanzata del figlio. Durante la conversazione, Quinn verrà a sapere che la madre della Fulton non le ha mai rivelato l'identità del suo vero padre e ne rimarrà sconcertata.

Tra le altre cose, la moglie di Eric non perderà l'occasione per tessere le lodi di Wyatt e non farà mistero del fatto che voglia rivedere insieme il figlio e Flo. Dalle parole di Quinn, i telespettatori intuiranno come la donna stia cominciando a tramare qualcosa contro Sally e la sensazione sarà quella che voglia separarla da Wyatt in favore di Flo.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla vicenda legata a Sally e al suo futuro, si ricorda che il nuovo episodio di Beautiful andrà in onda su Canale 5 il prossimo 29 marzo, a partire dalle ore 14:00, subito prima di Una vita. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, questi sono disponibili sul sito Mediaset Play.