Domenica 1° marzo andrà in onda una nuova puntata di Beautiful durante la quale non mancheranno i colpi di scena riguardanti, in particolare, Hope e Flo. Le anticipazioni, infatti, svelano che la Fulton incontrerà per la prima volta Hope al Bikini e, con una scusa, riuscirà a scambiare qualche parola con lei. Flo sarà in preda ai sensi di colpa per aver aiutato Reese nella vicenda legata all'adozione di Phoebe e faticherà a mantenere ancora il segreto. Solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori capiranno se la Fulton rivelerà o meno a Hope che Phoebe è in realtà Beth.

Una rivelazione che potrebbe cambiare le sorti non solo della neonata, ma anche del matrimonio tra Liam e Hope che, in queste ultime puntate, sembra essere sempre più in crisi.

Anticipazioni Beautiful: Flo incontra Hope per la prima volta

Le anticipazioni riguardanti l'episodio di Beautiful in onda il prossimo 1° marzo, svelano come Hope non riuscirà ancora a superare la tragica scomparsa di Beth. Nonostante sia particolarmente depressa, la giovane Logan accetterà l'invito di Katie e le due si ritroveranno al Bikini.

Proprio qui, da qualche tempo, avrà trovato lavoro Flo, la quale non avrà lasciato la città come invece aveva promesso in un primo momento. La Fulton quindi, vedrà entrare nel locale Hope e capirà immediatamente che si tratterà della madre naturale di Phoebe, la piccola data in adozione a Steffy con l'inganno. Con una scusa quindi, la Fulton riuscirà a scambiare qualche parola con la moglie di Liam.

Beautiful, spoiler del 1 marzo: la Fulton vuole rivelare a Hope la verità su Phoebe

I fan di Beautiful saranno con il fiato sospeso dopo l'incontro tra Flo e Hope. La Fulton infatti, sarà in preda ai sensi di colpa per l'inganno ordito da Reese ai danni della Logan e vorrà raccontare a quest'ultima la verità su quanto avvenuto a Catalina. La giovane sembrerà non riuscire più a mantenere il segreto su Phoebe e vorrebbe rivelare a Hope che in realtà la sua piccola Beth è viva e si tratta proprio della neonata adottata da Steffy.

Per tale motivo, dopo averla avvicinata con una scusa, annuncerà a Hope di avere qualcosa di importante da dirle. La rivelazione di Flo, potrebbe cambiare le sorti, non solo della piccola Phoebe, ma anche quelle di Hope e Liam, visto che, in queste ultime puntate, la Logan ha manifestato più volte il desiderio che il marito torni tra le braccia della ex moglie per il bene delle bambine. Flo riuscirà quindi a confessare la verità su Phoebe a Hope?

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda domenica 1 marzo su Canale 5, a partire dalle 14:00. Si ricorda che, per rivedere gli episodi già andati in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.