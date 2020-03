Nella puntata di Beautiful andata in onda giovedì 5 marzo, Zoe e Xander si sono accordati per trascorrere una serata romantica da soli, mentre le vite di Liam, Hope, Wyatt, Sally e Flo si sono iniziate ad incrociare in modo pericoloso. La Fulton, ex fidanzata di Wyatt, ha incontrato lo Spencer al Bikini e si sono baciati. Il ragazzo, ignaro del fatto che la ragazza sia legata alla vicenda della truffa ai danni di Hope, l'ha invitata a cena a casa sua insieme alla Logan.

Zoe ha organizzato una serata romantica con Xander

Zoe e Xander sono stati molto sorpresi dal fatto che Sally Spectra lasci la Forrester Creations per lavorare con Bill Spencer. La fidanzata di Wyatt è convinta però delle sue scelte e ha detto ai due fidanzati che magari in futuro si incontreranno di nuovo nel lavoro. La Spectra ha invitato a cena i suoi ex colleghi, chiedendo se avessero voluto unirsi ad Hope e Liam che saranno da lei e Wyatt. Xander ha accettato entusiasta l’invito, ma la fidanzata l’ha stoppato bruscamente perché hanno un altro impegno.

Quando Sally è andata via, Xander è stato molto curioso di sapere dalla Buckingham quali sarebbero stati i programmi per la serata, dal momento che non si ricordava che avessero alcun impegno. Zoe gli ha detto che la serata romantica fra loro due si sarebbe svolta a casa di lei e i due fidanzati si così scambiati un lungo bacio molto appassionato.

Flo e Wyatt si sono baciati

Flo e Wyatt hanno parlato del loro passato.

Mentre erano di fronte a un drink al Bikini, lo Spencer si giustifica con la Fulton, dicendo che era scappato da Las Vegas a causa di sua madre Quinn. I due ex fidanzati si sono scambiati complimenti fra l’imbarazzo e la gioia per l’essersi ritrovati dopo così tanti anni. Flo ha chiesto a Wyatt se lavora ancora con sua madre, ma lo Spencer ha raccontato che attualmente stava lavorando con suo padre.

La cameriera del Bikini è rimasta molto stupita dal racconto del ragazzo in quanto, nel suo passato, non aveva mai raccontato dell’esistenza di suo padre. Il figlio di Bill ha raccontato di aver conosciuto a Los Angeles suo papà e di aver cambiato quindi il suo cognome. Flo ha confessato a Wyatt che l’ha sempre amato e l’ha baciato all'improvviso. Lo Spencer, rimasto visibilmente imbarazzato, ha confessato alla Fulton che in realtà vive con una persona. Flo è rimasta turbata e ha confidato che gli ha spezzato il cuore. Il figlio di Bill ha invitato a cena a casa la ragazza.

Liam ed Hope hanno ricordato ancora la loro bambina

Liam e Hope, a casa, hanno parlato ancora della bambina che hanno perso. Hope ha ricordato il pomeriggio al bar con la zia Katie e lo strano incontro con Flo, che le sembrava le stesse dicendo qualcosa. Questo incontro ha turbato visibilmente la Logan. Liam ha ricordato ad Hope che la sera dovranno andare a cena da suo fratello Wyatt e dalla sua fidanzata Sally. La Logan non era molto propensa ad uscire nuovamente, ma il marito ha provato a convincerla. La puntata è terminata quindi senza far sapere ai telespettatori se la coppia si recherà a cena dallo Spencer e dalla Spectra e se avverrà o meno l'incontro pericoloso con Flo Fulton che nel pomeriggio era propensa a svelare la verità sulla morte di Beth, ossia che la bambina in realtà è viva ed è Phoebe Forrester.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda il 6 marzo su Canale 5 alle 13:40.