La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine, infatti il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che il reality terminerà nei primi giorni di aprile e non alla fine del mese com'era stato comunicato precedentemente.

Intanto, nei giorni scorsi, un brutto episodio ha turbato gli animi dei concorrenti: Adriana Volpe ha abbandonato la casa per gravi ragioni familiari. Inizialmente non erano chiari i motivi per i quali stesse compiendo questo gesto, ma nelle ultime ore è venuta a galla la verità.

Purtroppo Adriana ha subito un grave lutto, in quanto è venuto a mancare Ernesto Parli, il padre del marito Roberto.

Il suocero della Volpe aveva 76 anni ed era famoso nel mondo dello sport in quanto aveva ricoperto, tra la metà degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, il ruolo di presidente della società calcistica del Chiasso, permettendo alla squadra di ottenere una storica promozione nella Serie A svizzera.

Il percorso di Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello ha subito una battuta d'arresto

La concorrente aveva cominciato questo percorso in maniera positiva e con tanta energia. Adriana era anche intervenuta più volte nelle liti tra i vari concorrenti per riportare la pace nella casa e vivere in armonia. Purtroppo, da quindici giorni il suo percorso aveva preso una direzione diversa. Difatti, la Volpe spesso veniva chiamata in confessionale per essere aggiornata sullo stato di salute di un suo parente, che adesso è stato identificato come il suocero.

Ad un certo punto, però, la situazione del suocero si è aggravata, e così la conduttrice in lacrime ha salutato tutti i suoi compagni di avventura, ringraziandoli per i momenti vissuti insieme, per l'affetto che le hanno dimostrato e gli ha raccomandato di essere forti. "Andrà tutto bene" ha concluso l'ex concorrente, dimostrando di credere ancora in quel messaggio che ha cercato di mandare al pubblico sin dall'inizio.

Il GF Vip 4 chiude prima del previsto a causa dell'emergenza sanitaria in atto

Intanto, i ragazzi del Reality Show vengono aggiornati quotidianamente sull'emergenza sanitaria attualmente in atto nel nostro Paese. I loro animi cominciano ad essere turbati, e in molti hanno già manifestato la voglia di uscire dal programma per ritornare dai propri cari.

Per questo motivo, Alfonso Signorini gli ha comunicato, nei giorni scorsi, che il Grande Fratello Vip terminerà prima, e precisamente andrà avanti fino ai primi giorni di aprile. Prima che l'emergenza diventasse seria, gli autori avevano deciso di prolungare questa edizione di grande successo, ma poi sono stati costretti a cambiare idea.

Le reazioni dei concorrenti sono state diverse, ma per lo più tutti si sono commossi e si sono dimostrati contenti di tornare a casa dai propri familiari.