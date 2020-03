Le trame della soap spagnola Una vita continueranno a riservare ai telespettatori italiani avvenimenti inaspettati e momenti drammatici per gli abitanti di Acacias. Nuove complicazioni sono all'orizzonte per i protagonisti della telenovela in onda tutti i giorni alle 14:10 su Canale 5. In particolare, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda in Italia da lunedì 23 a domenica 29 marzo - trasmesse in patria un anno fa - Telmo e Lucia continueranno a fidarsi di Padre Bartolomeo che vuole aiutare l'ex sacerdote a trovare delle prove che compromettano il priore Espineira.

Sempre su suggerimento del loro nuovo alleato, la giovane Alvarado annuncerà la creazione di una fondazione per mettere al sicuro la sua eredità.

Trame Una Vita dal 23 al 29 marzo: Lucia annuncia la creazione della fondazione Marquès de Vàlmez

Le anticipazioni di Una Vita riferite alle trame della settimana dal 23 al 29 marzo rivelano che Telmo riceverà l'appoggio di padre Bartolomeo che si metterà alla ricerca di documenti compromettenti sul conto di Espineira e, stando agli spoiler spagnoli, il religioso farà una scoperta interessante.

Dalla documentazione scritta trovata dall'uomo emergerà che la licenza di matrimonio concessa a suo tempo ai coniugi di Vàlmez è falsa. Intanto la stampa pubblicherà un articolo su Telmo e Lucia che scatenerà lo scandalo nel quartiere di Acacias ma i due cercheranno di non dare peso alla notizia che in realtà è stata diffusa da Samuel. Nel frattempo, con l'avvicinarsi del compleanno che la renderà maggiorenne, la giovane Alvarado organizzerà alla Deliciosa una festa alla quale inviterà anche la stampa per mettere a tacere le maldicenze facendo un annuncio importante.

Lucia comunicherà ufficialmente la costituzione della fondazione Marquès de Vàlmez, un ente benefico creato con l'eredità della giovane Alvarado che annuncerà anche il matrimonio con Telmo.

Soap Una Vita: trame 23-29 marzo: Ramòn si avvicina alla piccola Milagros

Dopo aver appreso la notizia dell'imminente matrimonio tra Lucia e Telmo, gli Alvarez-Hermoso inizialmente non appoggeranno la scelta della cugina, ma poi finiranno per garantirle il loro consenso.

Intanto Celia, che non parteciperà alla festa di compleanno della giovane Alvarado, mostrerà ancor di più il suo attaccamento morboso alla piccola Milagros, la figlia della scomparsa Trini e di Ramòn che, disperato per la morte della moglie, all'inizio apparirà indifferente alla presenza della neonata. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, con il passare dei giorni, l'uomo inizierà ad avvicinarsi alla piccola e deciderà di uscire con lei a fare una passeggiata. Visto che Celia si lamenterà del tardo rientro a casa e avrà anche dei comportamenti che lo infastidiranno, Ramòn si infurierà al punto tale da cacciare via la donna dalla sua casa.

Le trame di Una Vita fino al 29 marzo: Íñigo ipoteca la Deliciosa per liberare la sorella

Le trame di Una Vita riguardanti le puntate in onda nell'ultima settimana di marzo, da lunedì 23 a domenica 29, mostreranno ai telespettatori italiani momenti di tensione per Íñigo e Flora. Andrès farà rapire la Barbosa per costringere il fratello a pagare almeno metà del debito e il giovane finirà per confessare a Leonor e Liberto che Flora si trova in serio pericolo. Mentre la Hidalgo si offrirà di aiutare il fidanzato, Tito andrà alla ricerca di Flora ma verrà aggredito dagli scagnozzi di Andrès. Il giovane Barbosa deciderà allora di ipotecare la Deliciosa e, con il denaro ricevuto, riuscirà a liberare la sorella.

Intanto Samuel non riuscirà ad adempiere agli ordini di Batàn e non sarà capace di uccidere la figlia del politico indebitato con lo strozzino. Ciò provocherà le ire del criminale che continuerà a minacciare l'Alday.