Chiara Ferragni, come tutti gli italiani, da qualche giorno è chiusa in casa a causa del Coronavirus. A inizio settimana, l'imprenditrice digitale e suo marito Fedez, hanno lanciato una campagna di beneficienza per aiutare l'ospedale San Raffaele. La coppia è molto sensibile a questi difficili giorni che sta vivendo il nostro paese. Quotidianamente, attraverso le loro storie Instagram, invitano i quasi 30 milioni di followers complessivi, a rimanere in casa. Proprio ieri, attraverso il suo profilo social, la mamma del piccolo Leone ha fatto un appunto all'influencer statunitense Kendall Jenner.

Chiara Ferragni sostiene che la star americana stia sminuendo ciò che sta avvenendo nel mondo a causa del Coronavirus.

Chiara Ferragni contro Kendall Jenner

Ieri sera, la moglie di Fedez ha lanciato un appello accorato a Kendall Jenner. La celebre star della TV americana, spesso al centro del Gossip, ha pubblicato nelle storie Instagram, alcune immagini di statistiche sul Coronavirus. Nelle foto pubblicate dall'influencer americana, che ha all'attivo 124 milioni di followers, vengono mostrate le percentuali delle persone guarite rispetto a quelle malate e le percentuali delle persone che hanno sintomi simili all'influenza, rispetto a quelle che hanno complicazioni serie.

Dalle foto, pubblicate da Kendall, emerge che il Coronavirus sia nella maggioranza dei casi, solo un'influenza con sintomi lievi. Chiara Ferragni ha rimproverato la Jenner per il messaggio sbagliato che ha dato ai milioni di fan che la seguono da tutto il mondo.

L'appello di Chiara Ferragni

Chiara si è sentita in dovere quindi, vista la responsabilità di avere ben 18 milioni di followers che la seguono, di sottolineare nuovamente la gravità dei fatti che stanno avvenendo in Italia:

"It's not a F*****g flu"

Ripete così Chiara Ferragni, esasperata dagli influencer, noncuranti della situazione degli ospedali italiani, ormai al collasso, specialmente nel nord del nostro paese.

L'imprenditrice digitale ribadisce che la gravità di questo virus così contagioso è data anche dal fatto di far ammalare centinaia di persone contemporaneamente, portando così gli ospedali ad essere senza posti letto per curare tutti i malati. Dopo aver fatto questo appello accorato, Chiara Ferragni chiede anche a Kendall Jenner di non minimizzare il problema.

Il post di Chiara Ferragni su Instagram

Per fare chiarezza sull'accaduto, la moglie di Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui spiega cosa sta avvenendo in Italia, accompagnando le foto pubblicate con questa didascalia:

'Please people, spread the right message and let’s help each other'

Nelle immagini pubblicate dalla moglie di Fedez, l'influencer ha ribadito, scrivendoli, i concetti espressi già a voce attraverso le sue storie Instagram. Il problema non deve essere minimizzato, perché il Coronavirus non è una normale influenza. Qui sotto il post pubblicato. Nessuna replica, al momento, è arrivata da Kendall Jenner.