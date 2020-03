Nel terzo appuntamento del trono over di Uomini e donne, di oggi 13 marzo, si continuerà a discutere di Massimiliano: il cavaliere infatti, all'insaputa della redazione, ha contattato fuori dal programma una donna che era arrivata in trasmissione per conoscerlo. Spazio anche a Marco e Carlotta: la loro storia non sta procedendo a gonfie vele.

Massimiliano non ha comunicato alla redazione i messaggi con Francesca

Nella puntata di ieri, 12 marzo, in collegamento con lo studio c'è stata Francesca, la ragazza che circa due settimane fa è arrivata nel dating show appositamente per conoscere Massimiliano.

Quest'ultimo aveva deciso di rifiutarla, ma a quanto pare, in base al racconto della donna, il giorno seguente al "rifiuto" il cavaliere l'avrebbe contattata su Instagram per chiederle di vedersi a Milano. Lui non ha informato la redazione, dicendo che non l'ha fatto perché non ha avuto modo di parlarci, ma nella puntata di oggi 13 marzo, Maria De Filippi svelerà che in realtà il cavaliere, il giorno prima della registrazione, ha parlato con un redattore, ma nonostante ciò non gli ha detto nulla.

Gemma, invece, verrà un po' rincuorata. Dopo la tristezza dei giorni scorsi, in merito al fatto che al momento non ha nessun uomo al suo fianco, oggi riceverà la visita di un nuovo cavaliere. Le cose, invece, non proseguono benissimo tra Marco e Carlotta. Il cavaliere sulla dama bolognese dirà "la vedo strana", affermando di averla trovata diversa rispetto a quando era andati a trovarla a Bologna.

Il cavaliere, al centro dello studio, si farà prendere dallo sconforto piangendo. Come si concluderà la vicenda? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.