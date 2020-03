La scorsa notte, in America, è andato in onda il diciassettesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, come annunciato alla vigilia, ha portato in scena delle grosse novità riguardanti la coppia formata da Amelia Shepherd ed Atticus Link. Il chirurgo ortopedico, letteralmente distrutto per la fine della sua relazione, ha avuto modo di confrontarsi con Jo Wilson. La dottoressa, ancora provata dalla decisione di Alex Karev, ha esortato l'amico a non arrendersi e a provare il tutto per tutto pur di riconquistare la donna amata.

Intenzionato a seguire il consiglio dell'amica, Link si è quindi presentato a casa dell'ex fidanzata confessandole i suoi sentimenti. Incurante della paternità del bambino, l'uomo ha quindi assicurato ad Amelia, la sua volontà di rimanergli accanto nonostante la possibilità che il figlio possa non essere suo. A quel punto la donna, pervasa dall'amore, non ha potuto far altro che rivelare la verità. Le mille supposizioni e le tante teorie hanno lasciato spazio ad un'unica certezza: Link diventerà padre di un dolcissimo maschietto.

Teddy Altman ed Owen Hunt si confrontano

Se Amelia e Link, dopo mille peripezie, si apprestano a vivere serenamente la loro relazione, il lungo silenzio della Shepherd ha rischiato di mettere in seria difficoltà l'equilibrio della coppia formata da Teddy Altman ed Owen Hunt. Il cardiochirurgo ha infatti deciso di confessare al futuro sposo i suoi sospetti. Inconsapevole che i risultati del test di paternità avessero già scongiurato l'ipotesi, Teddy ha quindi rivelato al Maggiore Hunt che l'ex moglie potrebbe aspettare un bambino da lui.

Turbato dalla sconvolgente notizia, l'uomo è dunque apparso reticente circa il futuro della sua relazione. La mancanza di risposte ha quindi spinto Teddy tra le braccia di Tom Koracik. Sebbene, a fine episodio, Owen ha avuto modo di confessare alla donna amata i suoi sentimenti e la volontà di rimanerle accanto nonostante tutto, la Altman ha comunque deciso di non rivelare al compagno i ripetuti tradimenti.

Miranda Bailey preoccupata per la decisione di Richard Webber

Sebbene gran parte di Grey's Anatomy 16x17 si sia focalizzato sulla vita sentimentale dei personaggi sopra citati, la puntata ha portato in scena le conseguenze della decisione di Richard Webber. Il medico, come mostrato nel corso della 16x15, ha infatti deciso di concludere la sua lunga carriera chirurgica. Una scelta che ha suscitato lo stupore della Bailey che preoccupata si è confrontata con Meredith Grey. Nel frattempo Andrew DeLuca è finalmente tornato a lavoro, ma il comportamento insolito degli ultimi tempi ha costretto il ragazzo ad iniziare un percorso di psicoterapia.

I postumi delle gravi ferite alla mani hanno inoltre impedito allo specializzando di rientrare in sala operatoria.Infine, Jackson Avery e Vic Hughes hanno affrontato la prima seria crisi dalla nascita della loro relazione. La decisione della ragazza di trasferirsi a casa dell'amico Dean ha infatti indispettito il chirurgo pediatrico spingendolo a riflettere sui sentimenti che lo legano alla compagna.