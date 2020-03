Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa durante la puntata di domenica 1° marzo: dopo aver esordito con il serale di Amici venerdì scorso e aver allietato il pubblico con C'è Posta per Te sabato, la conduttrice ha raccontato su Rai 2 alcuni particolari inediti della sua vita. L'ingresso in studio è stato singolare: Maria non ha potuto non sottolineare che, non essendo presente il pubblico per via del Coronavirus, le è sembrato quasi di fare una chiacchierata privata e non di essere in tv.

Fazio ha fatto molte domande alla De Filippi che ha svelato alcuni particolari ancora poco conosciuti delle sue trasmissioni più seguite.

Maria De Filippi a cuore aperto a 'Che Tempo Che Fa'

Maria a cuore aperto: la conduttrice ha raccontato il rapporto speciale che ha con suo fratello. Quest'ultimo le ha sparato con un fucile ad aria compressa quando era più piccola perché insisteva ad entrare nella sua camera. 'Ho anche un buco in fronte', ha svelato la moglie di Maurizio Costanzo, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi.

Successivamente, la De Filippi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni riguardanti i programmi che conduce. Maria ha svelato che una volta a C'è Posta per Te una donna è svenuta e lei è caduta perché ha tentato di sostenerla. Durante la trasmissione, la De Filippi cammina sempre perché è il suo modo di concentrarsi. Ma se nel programma che prevede la presenza della busta lei conosce bene le storie e le persone che presenta, ben diversa è la condizione in cui si trova a lavorare ad Amici e Uomini e donne.

Se ad Amici assiste alla trasmissione e vive il dietro le quinte in maniera non facile, poiché conosce i ragazzi e il lavoro che sta dietro ad ogni esibizione, a Uomini e Donne il lavoro da svolgere è differente. Maria ha spiegato che registra ben tre puntate di fila e spesso è costretta a 'richiamare' Tina che esagera nei suoi commenti. Fazio ha voluto chiedere se davvero Tina e Gemma litigano e la risposta della conduttrice è stata affermativa.

La conduttrice parla del rapporto con Tina Cipollari

'A volte prego Tina di non esagerare', ha detto la De Filippi, che ha spiegato che non esiste un copione e che per via delle frasi dell'opinionista si trova costretta a tagliare parti della registrazione. 'Adesso ho trovato una soluzione per non perdere tanto tempo', ha proseguito Maria, che per evitare di stare in studio più del necessario toglie la voce a Tina in modo tale da non dover eliminare parti consistenti della puntata.

Infine, Maria ha spiegato che non si è mai candidata per condurre Sanremo, ma che ha affermato che le piacerebbe stare al fianco di Sabrina Ferilli sul palco dell'Ariston poiché ha stretto un legame di amicizia molto stretto con l'attrice.

'Ma mai e poi mai vorrei prendere il posto di qualcuno della Rai', ha spiegato la donna. Insomma anche in questa ospitata Maria De Filippi ha raccontato molto del suo modo di condurre che, valutando gli ascolti delle sue trasmissioni, è molto gradito al pubblico.