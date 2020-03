Il prossimo giovedì 2 aprile andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 1, la seconda puntata della fiction 'Doc-Nelle tue mani' con protagonista Luca Argentero, nel ruolo del primario di medicina interna Andrea Fanti. Quest'ultimo, ha perso la memoria degli ultimi dodici anni,dopo che un genitore di un paziente morto, gli ha sparato un colpo in testa.

Le prime quattro puntate andranno regolarmente in onda su Rai 1, mentre la seconda parte della serie televisiva, verrà trasmessa il prossimo autunno, in quanto le riprese non sono state concluse a causa dell'emergenza sanitaria.

Secondo le ultime anticipazioni, nel secondo appuntamento, in cui verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio intitolati ‘Niente di personale’ e ‘Una cosa buona che fa male’, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

Il primario proverà a riconquistare la sua ex moglie

In particolare, il primario Andrea Fanti dopo l'operazione tornerà in reparto e avrà la mansione di aiutare coloro che si stanno specializzando. L'uomo fino a poche settimane prima del colpo di pistola, era il primario del reparto e questi ragazzi erano terrorizzati da lui.

Proprio per questo motivo, in un primo momento questi ultimi faranno molta fatica ad averlo sempre accanto e a fidarsi dell'uomo che avevano conosciuto prima del ricovero. Ma non è tutto, perché l'obiettivo di Fanti sarà quello di far luce sul suo passato e tenterà anche di recuperare il rapporto con la sua ex moglie, che è anche la direttrice sanitaria dell'ospedale. Infatti, Andrea non ricorderà il motivo per cui si è separato da Agnese, ma solo i sentimenti che provava per lei, anche se questi ultimi fanno riferimento a 12 anni fa.

Giulia cercherà l'aiuto di Andrea nel caso di un giovane paziente

Nel frattempo, i rapporti dell'ex primario con la sua ex assistente Giulia Giordano vacilleranno, in quanto non ci sarà più la sintonia lavorativa di un tempo. Nonostante ciò, la Giordano coinvolgerà Andrea nel caso di un giovane manager che nel quarto episodio arriverà in ospedale e sarà molto importante per la ragazza.

Intanto, Giulia farà anche aumentare sempre di più la competizione tra i vari specializzandi e Andrea coglierà l'occasione per conoscerli meglio.

Però, il dottor Fanti allo stesso tempo vorrebbe provare a ricostruire la sua identità e così chiederà aiuto ai colleghi del reparto per trovare la password della sua e-mail, ma ci sarà qualcuno che non lo aiuterà, perché vorrà nascondergli a tutti i costi il suo passato. Non ci resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata per scoprire ulteriori novità sulla nuova fiction targata Rai. Intanto la replica della prima puntata potrà essere recuperata tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.