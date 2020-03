Si rinnova ogni domenica l’appuntamento con la decima stagione della Serie TV “The Walking Dead”, zombie-drama trasmesso sul canale statunitense AMC. Il 15 marzo prossimo andrà infatti in onda negli USA l’episodio 10x12 dal titolo “Walk with us”. In Italia sarà invece trasmesso lunedì 16 marzo alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky.

The Walking Dead 10: la guerra con i Sussurratori è iniziata

Nella precedente puntata di “The Walking Dead” abbiamo visto la comunità di Hilltop prepararsi a reagire all’imminente attacco dei Sussurratori.

Questi, aiutati anche da Negan, hanno inoltre sbarrato tutte le vie di fuga dalla città. Nonostante i consigli dello stesso Negan, che invita Alpha a non uccidere i nemici, la donna sembra invece assai decisa a non fare prigionieri e trasformare gli abitanti della comunità in vaganti da far confluire nella già gigantesca orda a disposizione dei Sussurratori.

Ad Hilltop intanto si discute se affrontare i nemici, assai più numerosi, o cercare di fuggire altrove scampando a morte quasi certa. Daryl decide di organizzare una piccola carovana in modo da portare i bambini al sicuro ad Oceanside, ma una volta fuori trova una delle strade sbarrate e i due uomini di guardia uccisi.

Riconoscendo il modus operandi di Negan, Daryl capisce che è impossibile fuggire da Hilltop.

L’intera comunità si prepara quindi ad affrontar direttamente il nemico, con Eugene intento a mettere a punto alcune trappole per cercare di contenere l’avanzata dell’orda e dei Sussurratori nascosti in essa. Il resto del gruppo si prepara a combattere, conscio che la notte in arrivo potrebbe essere l’ultima della propria vita.

The Walking Dead 10x12: promo e anticipazioni

La puntata 10x12 di The Walking Dead, intitolata “Walk with us”, vedrà la comunità di Hilltop impegnata in una durissima lotta per la sopravvivenza contro Alpha e I Sussurratori. Le frecce infuocate scoccate dai nemici hanno reso ancora più complicata la situazione dei protagonisti, già costretti sulla difensiva quando i numerosissimi vaganti hanno sfondato le recinzioni.

Ezekiel, come promesso a Daryl, porta in salvo i bambini, ma ben presto si accorgerà dell’assenza di Judith nel gruppo.

Nel frattempo anche il resto del gruppo è costretto ad abbandonare Hilltop, ormai impossibile da difendere. La comunità si disperde in vari gruppi, tra i quali molti feriti. Nel corso della sua fuga Aaron incontra Negan, mascherato come da consuetudine dei Sussurratori. Negan cerca di spiegare ad Aaron di non farsi ingannare dalle apparenze, ma quest’ultimo si lancia comunque all’attacco dell’ex prigioniero di Alexandria con Luke gravemente ferito alle sue spalle. Solo l’arrivo di diversi vaganti, attirati dalle urla di Aaron, impedisce lo scontro tra i due e Negan fugge nel bosco per riunirsi presumibilmente ad Alpha ed il suo gruppo.