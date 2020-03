Si preannunciano ricche di novità le puntate della soap de Il Segreto tratte dalla Spagna, che andranno in onda su Canale 5 presumibilmente nel mese di maggio 2020. Gli spoiler riguardanti la dodicesima ed ultima stagione, dicono che il devastante lutto di Gracia Hermosa (Carmen Canivell) causato da un doloso incendio provocato da Fernando Mesia (Carlos Serrano), stravolgerà uno storico personaggio. Si tratta di Hipolito Miranar (Selu Nieto), che oltre a rimanere vedovo si allontanerà anche dalla figlia Belen.

Nello specifico il cugino di Onesimo non avrà altra scelta oltre a quella di consegnare il suo stesso sangue ai suoceri, poiché la sua defunta moglie prima di esalare l’ultimo respiro manifesterà la volontà di affidare la loro bambina nelle mani dei suoi genitori.

Il Segreto spoiler: la morte di Gracia, Hipolito ricorda la sua defunta moglie

Prossimamente i fan italiani dello sceneggiato Il Segreto assisteranno ad un salto temporale di quattro anni, che segnerà l’ingresso di oltre 16 personaggi e il passaggio dal 1926 al 1930.

La vita di alcuni storici protagonisti non sarà più la stessa dopo la distruzione di Puente Viejo, avvenuta per mano di Fernando Mesia prima di morire. A causa dell’incendio innestato da quest’ultimo infatti i cittadini del borgo iberico diranno addio anche a Gracia Hermosa, che sarà una delle vittime della sciagura. Nonostante le trame della telenovela saranno catapultate in avanti, ci sarà Hipolito Miranar ancora affranto per aver perso la sua dolce metà.

Il figlio di Dolores (Maribel Ripoll) ricorderà la sua defunta moglie attraverso un dialogo con Marcela Del Molino (Paula Ballesteros), che a sua volta si vedrà costretta a crescere la figlia senza avere accanto il marito. Matias Castaneda (Ivan Montes) si troverà distante dai propri cari, poiché sarà ancora in prigione per aver avuto dei problemi con la giustizia.

Belen affidata ai nonni materni, il figlio di Dolores diventa tesoriere comunale

Successivamente il cugino di Onesimo oltre ad essere sofferente per la tragica dipartita della consorte, non avrà al suo fianco nemmeno la figlia Belen. Quest’ultima non vivrà nella cittadina iberica perché sarà sotto la custodia dei nonni materni, per rispettare il desiderio espresso in punto di morte dalla donna che l’ha messa al mondo. L’esistenza di Hipolito cambierà da tutti i punti di vista, dato che invece di continuare a gestire lo storico emporio con la madre e il patrigno Tiburcio (Cesar Capilla) farà un lavoro del tutto diverso.

Mentre la bottega dei Miranar diventerà un negozio di generi alimentari, il vedovo di Gracia sarà il tesoriere dei conti del municipio diretto dal nuovo sindaco Mauricio Godoy. Nel contempo in paese non ci sarà ancora nessuna traccia di Francisca Montenegro, e nemmeno di Onesimo (Josè Gabriel Campos).