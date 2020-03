La fortunata soap opera Il Paradiso delle signore, in programma sulla rete ammiraglia Rai nella fascia pomeridiana, continua a fare compagnia al pubblico con numerosi colpi di scena che lasciano con il fiato sospeso. Gli spoiler dell’episodio che i telespettatori vedranno il 20 marzo prossimo, svelano che si assisterà ad un ritorno di fiamma tra due storici protagonisti. Inizialmente Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) nonostante sia in crisi con la moglie Silvia (Marta Richeldi), prenderà le distanze dalla donna che non ha mai smesso di amare.

In particolare, il ragioniere del negozio più lussuoso di Milano farà sapere a Clelia Calligaris (Enrica Pintore) che il loro amore è impossibile. La storica capocommessa del Paradiso, dopo aver ripensato alle parole pronunciate dal padre di Federico e Nicoletta, tornerà sui suoi passi raggiungendo il diretto interessato. A questo punto, i due daranno sfogo ai loro sentimenti. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), invece, faranno nuovamente i conti con una dura realtà.

Le analisi di quest’ultima inviate in Svizzera, purtroppo, ribadiranno che non potrà diventare madre.

Gabriella tenta di farsi perdonare da Salvatore, Marta non può avere figli

Nella 110esima puntata della famosa fiction daily che verrà trasmessa su Rai Uno venerdì 20 marzo, sempre a partire dalle ore 15:40, Gabriella busserà alla porta della famiglia Amato all'alba con l’intenzione di farsi perdonare dal suo fidanzato.

La talentuosa stilista del Paradiso chiederà a Salvatore di recarsi con lei nel negozio per controllare la vetrina, allestista insieme la sera precedente in occasione della presentazione della nuova collezione. L’obiettivo della Rossi, soprattutto, sarà quello di verificare che sia tutto al posto giusto al circolo, prima che i bikini siano messi in vendita. Nel contempo, nel capoluogo lombardo, arriveranno finalmente le tanto attese analisi di Marta, inviate da Vittorio al noto e fidato luminare svizzero Theodor Reisemann.

Il direttore Conti purtroppo avrà la conferma che non c’è stato alcun errore e sarà consapevole che lui e sua moglie non potranno avere figli.

I coniugi Cattaneo ancora in crisi, Clelia rinuncia ad uscire con Ennio per Luciano

Intanto a casa Cattaneo la situazione tra Silvia e Luciano si farà ancora più complicata: quest’ultimo non riuscirà ancora ad accettare che Federico sia figlio di Umberto Guarnieri. Successivamente il ragioniere del Paradiso, sapendo di non poter più rimanere al fianco della consorte ancora per molto, correrà da Clelia. Il nonno della piccola Margherita a gran sorpresa, ma soprattutto a malincuore, farà sapere alla storica capocommessa di non poterla riaccogliere nella sua vita.

La Calligaris proprio quando sarà in procinto di recarsi ad un appuntamento di Ennio, si precipiterà da Luciano perchè consapevole di non volerlo perdere: in tale circostanza, quest’ultimo e la madre di Carletto si accorgeranno di non poter più nascondere ciò che provano l’uno per l’altra.