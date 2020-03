Le anticipazioni degli episodi di Una vita, valide per gli appuntamenti che andranno in onda da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo, sono ricche di eventi e di sconvolgimenti che, sicuramente, lasceranno sorpresi e turbati i fans della soap: Trini si trova infatti a dover affrontare momenti difficili per colpa delle sue condizioni di salute e Ramon, di conseguenza, verrà travolto dalla preoccupazione, Celia riuscirà inoltre a portare la piccola Milagros a casa sua mentre Filo verrà indicato come l'assassino di Guillermo da Augustina.

Anticipazioni di Una vita dal 2 al 8 marzo: Trini muore

Trini non sta affatto bene, ha bisogno di essere controllata in ogni momento e di rispettare, con massima attenzione la terapia che le è stata prescritta: stando al dottore che si sta occupando di lei infatti, anche piccole sviste potrebbero metterla in pericolo di vita. Ramon, anche se controvoglia, si troverà così costretto a dover chiedere a Celia di occuparsi di Trini in modo da potersi dedicare serenamente al lavoro. All'improvviso però, la ragazza si sentirà nuovamente male a causa di grave crisi respiratoria e, purtroppo, non riuscirà a sopravvivere al tragico evento.

Celia, stranamente, non sembrerà risentire molto della morte di Trini e concentrerà tutte le sue energie sulla piccola Milagros mentre Ramon, completamente sconvolto, non riuscirà a capacitarsi del lutto subito.

Spoiler di Una vita fino a domenica 8 marzo: Inigo vuole rivolgersi a un usuraio

Le anticipazioni della settimana rivelano inoltre che Ursula rischierà di essere giustiziata senza avere alcuna colpa e che Mendez, Telmo e Lucia decideranno di provare a scagionarla organizzando una strategia che spinga Agustina a dire la verità.

Anche il commissario Mendez lavorerà a questo scopo e tenterà di far identificare Filo come assassino di Guillermo, l'impresa però non sarà facile in quanto dovrà stare attento a non farsi scoprire e a non far capire a Ursula che lo sta aiutando. Nel frattempo, Inigo penserà a un modo per procurarsi il denaro chiesto da Salvador per la cessione di Tito: non sarà però facile trovare 25mila pesetas, l'uomo sarà così tentato di rivolgersi ad un usuraio.

Trame di Una vita dal 2 all'8 marzo: Ramon scompare e Filo viene arrestato

Le anticipazioni rivelano infine che Telmo e Lucia chiederanno la benedizione a Felipe, ma l'uomo, temendo delle critiche, gli chiederà di non far vedere agli altri di essere così tanto in sintonia e di non scambiarsi effusioni in pubblico. Intanto Celia, dopo aver chiesto il permesso ad Antonito, porterà Milagras a casa sua. Dopo momenti di grande sofferenza Ramon scompare senza spiegazioni destando la preoccupazione di tutti. Salvador deciderà di scappare invece da Acacias in quanto rischierà di essere implicato nell'omicidio di Guillermo.