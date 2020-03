Giovedì 19 marzo si è conclusa con grande successo la dodicesima stagione di Don Matteo: Anna, dopo aver inscenato la sua morte, ha deciso di perdonare Sergio e aspettarlo fino alla sua uscita di prigione mentre l'amato sacerdote di Spoleto ha scelto di rinunciare all'investitura da cardinale per rimanere al fianco del maresciallo Cecchini, della fidata Natalina e del simpatico Pippo. Se fino a poche settimane fa era considerato certo che la dodicesima stagione di Don Matteo sarebbe stata anche l'ultima, dopo il grande successo ottenuto nel corso delle dieci puntate della serie, il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha sciolto ogni dubbio in merito e rivelato che ci sarà anche una tredicesima stagione, per la gioia di tutti i fan.

Presto al lavoro per girare i nuovi episodi di Don Matteo

A pochi giorni di distanza dalla conclusione della dodicesima stagione di Don Matteo già si pensa al futuro della fiction e per la gioia di tutti gli affezionati telespettatori, Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, ha rivelato che ben presto inizieranno i lavori per realizzare la tredicesima stagione della serie. Il grande successo ottenuto con gli episodi andati in onda in queste settimane, infatti, ha spinto Lux Vide e Rai Fiction a tornare sui propri passi e rivedere la decisione di chiudere per sempre i battenti di Don Matteo.

Eleonora Andreatta ha dichiarato che dietro questa scelta di continuare c'è proprio il calore e l'affetto che il pubblico di Rai 1 dimostra da oltre venti anni per questa serie, in grado di mescolare sapientemente umanità, giallo e comedy grazie ad un cast brillante ed affiatato e ad una trama coinvolgente e mai banale. Don Matteo 12, ricorda la Andreatta, ha riscosso un grandissimo apprezzamento non solo ogni giovedì sera su Rai 1, ma anche sulle piattaforme social e su RaiPlay, dove la serie ha ottenuto circa 6 milioni di media views.

Il pubblico sembra quindi aver particolarmente gradito le innovazioni e i cambiamenti approntati alla linea narrativa, grazie all'ingresso di nuovi personaggi tra cui Dario Aita, nei panni di Sergio Lacava e Pasquale di Nuzzo in quelli di Jordi, che hanno arricchito un cast già ben amalgamato e composto da Maria Chiara Giannetta (il capito Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (il PM Marco Nardi), MariaSole Pollio (Sofia) e Nino Frassica (il maresciallo Cecchini).

Nella nuova stagione di Don Matteo quale sarà il futuro del Capitano Anna Olivieri?

Nell'ultima puntata di Don Matteo 12, andata in onda giovedì 19 marzo su Rai 1, il capitano dei carabinieri Anna Olivieri è stata ferita gravemente da una ladra, complice di Sergio, e questo ha portato la donna ad interrogarsi sui suoi sentimenti, ma su consiglio di Don Matteo ha deciso di inscenare la propria morte per indurre Sergio a tornare sui suoi passi. Sergio è stato incarcerato, ma Anna ha deciso di perdonarlo e aspettarlo in nome dell'amore che ha capito di provare per l'uomo. Questo finale ha reso felici i fan del bel tenebroso Sergio Lacava, ma al tempo stesso ha scontentato i numerosi fan di Marco Nardi.

Non tutto però è perduto: nella tredicesima stagione della fiction, infatti, gli sceneggiatori potrebbero decidere di rimescolare le carte in tavola e riportare Anna tra le braccia del suo Marco.