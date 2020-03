Le anticipazioni della nota soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, Defois inviterà Gabriella a Parigi, per far si che la donna mostri la sua nuova collezione anche in Francia. Nel contempo Marta deciderà di partire insieme a Gabriella, così potrà conoscere un noto dottore in grado di aiutarla. In seguito Riccardo deciderà di rivelare a Marcello la sua storia d'amore con Angela. Poi Marcello salverà Roberta durante un borseggio.

Di seguito i dettagli degli spoiler de Il Paradiso delle signore.

Defois invita Gabriella a Parigi

Poi Marta organizzerà il suo viaggio a Parigi, ma deciderà di non dirà nulla a Vittorio. Successivamente Ennio cercherà nuovamente di attirare l'attenzione di Clelia.

Roberta viene salvata da Marcello

Ravasi convincerà Adelaide ad anticipare la data del suo matrimonio, così potrà finalmente chiudere i conti con il suo ricattatore. Frattanto Federico sarà fiducioso di tornare presto a camminare, ma non vorrà sottoporsi ad una nuova operazione, poiché avrà il timore di rimanere nuovamente deluso.

In seguito Roberta si ritroverà vittima di uno scippo e verrà salvata da Marcello. Per tale ragione il giovane Cattaneo avrà immediatamente un ripensamento riguardo all'operazione. Nel contempo nessuna delle aspiranti Veneri riuscirà a meravigliare Clelia, ma Vittorio deciderà di concedere una settimana di prova a Laura, poiché la ragazza si mostrerà assai efficiente. Infine, Cosimo si prenderà cura di Gabriella, poiché la donna è influenzata e Salvatore verrà a scoprire che i due sono insieme a Parigi.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Paradiso delle signore

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore è possibile guardare in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione. Basta registrarsi, senza impegno, sull'apposita piattaforma RaiPlay.it. Oltre alle puntate della serie milanese, all'interno del sito dedicato si possono trovare altri contenuti interessanti relativi alle anticipazioni e ai personaggi de Il Paradiso delle signore.