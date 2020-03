Sono giornate molto tristi quelle che sta vivendo Adriana Volpe: l'ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è una delle tante italiane che in queste ore piange la scomparsa di una persona cara a causa del Coronavirus. La conduttrice ha perso il suocero Ernesto il 20 marzo scorso, e oggi è tornata sui social network per ringraziare chi le sta vicino anche solo virtualmente in questo periodo così difficile per tutta la sua famiglia.

Adriana Volpe piange il suocero dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip

L'indiscrezione era circolata nelle scorse ore e adesso ha trovato conferma su siti d'informazione ufficiali: Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip perché una persona a lei molto cara era in gravi condizioni di salute. I portali che si occupano soprattutto di sport, infatti, nelle ultime ore hanno fatto sapere che Ernesto Parli, suocero della conduttrice, si è spento il 20 marzo in seguito all'aggravarsi dell'infezione da Coronavirus che avrebbe contratto all'inizio di questo mese.

Non appena la produzione del reality ha saputo che il padre del marito della concorrente stava sempre peggio, ha provveduto ad informarla e le ha consigliato di raggiungere la sua famiglia per stare vicino a Roberto e a tutti i parenti.

Il suocero della Volpe è stato un noto Presidente del FC Chiasso dal 1976 al 1982, per questo era conosciuto nel mondo del calcio, il primo che ha dato il triste annuncio della sua scomparsa tramite autorevoli siti sportivi.

Pare che l'uomo si sia ammalato il 7 marzo scorso e che ieri, venerdì 20, sia morto in Svizzera dopo aver lottato circa due settimane con il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Adriana si sfoga su Instagram dopo l'addio al Grande Fratello Vip

A circa 24 ore di distanza dal lutto che ha colpito la sua famiglia, Adriana si è sfogata sui social network: il primo messaggio che la conduttrice ha pubblicato su Instagram dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, è commovente.

"In questo momento per me è veramente difficile trovare le parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore", ha esordito la Volpe nel post in bianco e nero che è apparso sul suo account personale alcune ore fa.

"È da lì che parte il mio grazie per tutto il calore, l'affetto e la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso", ha aggiunto l'ex concorrente del reality Mediaset a pochissimo tempo dalla scomparsa del suocero Ernesto Parli per Coronavirus.

Adriana ha anche voluto dare un messaggio di speranza a chi la segue in rete: "Il mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere convinti che andrà tutto bene".

Rivolgendosi ai fan, infine, la donna ha chiesto: "Pregate per la mia famiglia".

Concorrenti del Grande Fratello Vip tristi per il ritiro di Adriana

Sono passati meno di due giorni da quando la Volpe ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per un serio problema di famiglia. Chi è rimasto tra le mura di Cinecittà, però, sta ancora risentendo dell'assenza di un punto di riferimento come Adriana, che sin dall'inizio del programma in gennaio si è sempre prodigata affinché nel gruppo regnasse armonia.

Antonella Elia, Andrea Denver e Paola Di Benedetto sembrano essere quelli che hanno accusato maggiormente il ritiro della compagna dal gioco: non si contano, infatti, le lacrime che i tre hanno versato da quando hanno appreso che la coinquilina era costretta a tornare a casa per motivi molto seri.

I "reclusi" della Casa del GF, però, pare che non conoscano i dettagli della ragione che ha spinto la Volpe a ritirarsi.