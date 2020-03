Domenica 29 marzo è andata in onda in prima serata sul canale americano AMC, la 10x14 di The Walking Dead, mentre in Italia, quest'ultima è stata trasmessa ieri sera lunedì 30 marzo su Fox. Inoltre, la rete televisiva statunitense, subito dopo l'episodio, ha condiviso in rete il trailer, due sneak peek, i primi minuti e la sinossi ufficiale della quindicesima puntata, dell'omonima serie di fumetti scritta da Robert Kirkman, il cui titolo è 'The Tower', che in italiano significa 'La torre'. Il nuovo appuntamento con TWD andrà in onda negli Stati Uniti il 5 aprile 2020, mentre in Italia arriverà il 6 aprile.

Il finale di stagione di TWD è stato rimandato a causa del Coronavirus

Con la 15^ puntata, si concluderà la decima stagione di The Walking Dead, a causa dell'emergenza Covid-19 che non ha permesso ai montatori di ultimare l'ultimo episodio della Serie TV. Dunque, per vedere il finale di stagione, ci toccherà aspettare diversi mesi e c'è da dire che al momento anche le riprese dell'undicesima stagione sono appese ad un filo. Inoltre, la AMC ha deciso anche di far slittare il debutto dello spin-off 'The World Beyond', che era previsto nei primi giorni di aprile.

Eugene, Yumiko e Ezekiel conosceranno Princess

Inoltre, nel promo della serie tv, Eugene, Yumiko ed Ezekiel saranno impegnati nella missione di Pittsburgh per conoscere Stephanie, ma si imbatteranno in Princess, che è un personaggio dei fumetti di The Walking Dead e comparirà nella storia diverso tempo dopo la morte di Rick Grimes. Quest'ultima ha un aspetto diverso dagli altri protagonisti, un temperamento sopra le righe.

La donna, in un primo momento, abitava nella zona sicura di Alexandria, mentre adesso è finita a Pittsburgh con il compagno Mercer. Nel promo la si vede imbracciare un fucile e lo punterà contro i nostri protagonisti e lì trascinerà in un'avventura che non sarà ancora chiaro dove li porterà. L'unica cosa certa è che Princess non avrà niente a che fare con la ragazza con cui Eugene ha parlato via radio.

Beta guiderà l'orda contro Alexandria

Secondo le ultime anticipazioni della 10x15 di TWD, i protagonisti saranno convinti che dopo la morte di Alpha, i Sussurratori non combatteranno più. Invece, nonostante la brutale dipartita della loro leader, Beta l'ha già sostituita e si appresterà a guidare la nuova orda di zombie sulla comunità di Alexandria.

Nella sinossi ufficiale del prossimo appuntamento, le comunità si prepareranno per la battaglia finale contro i loro nemici, mentre in uno sneak peek vediamo Beta che dall'alto della cittadina, guarderà soddisfatto la sua orda che penetrerà la comunità dei nostri eroi.

L'obiettivo del nuovo leader sarà quello di portare a termine la missione di Alpha e uccidere tutti coloro che si sono presi gioco di lei.