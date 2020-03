Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene milioni di telespettatori in Italia. Le trame spagnole, delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Maria Castaneda prenderà un'importante decisione dopo la distruzione di Puente Viejo. In particolare, la donna deciderà di partire per Cuba per tornare a essere una famiglia felice insieme a Gonzalo Castro.

Il Segreto anticipazioni: Alfonso ed Emilia tornano per aiutare Maria

Le anticipazioni de Il Segreto, delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno importanti cambiamenti per gli abitanti di Puente Viejo. Alcuni personaggi principali, infatti, diranno addio al borgo iberico per raggiungere Cuba. In particolare Emilia e Alfonso (Fernando Coronado) accompagneranno Maria e i suoi figlioletti nell'isola caraibica: tutti raggiungeranno Gonzalo.

Fernando Mesia, intanto, tornerà a tormentare l'esistenza dell'ex moglie, organizzando un piano senza precedenti.

Infatti vorrà distruggere tutte le abitazioni per vendicarsi di tutti gli abitanti del paesello. Per fare ciò l'uomo rapirà Matias (Ivan Montes) e Marcela, per poi dirigersi al collegio d'Avila, dove sottrarrà con la forza Esperanza e Beltran. Una notizia che getterà nella disperazione la Castaneda, tanto che Alfonso ed Emilia (Sandra Cervera) decideranno di tornare a casa per aiutare i loro figli a risolvere la drammatica situazione una volta per tutte.

La Castaneda torna a Cuba da Gonzalo

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, assisteremo al ritorno di Alfonso ed Emilia, che coinciderà con la distruzione di Puente Viejo. Fernando, infatti, appiccherà il fuoco a quasi tutte le abitazioni, tra cui l'emporio di Dolores. Proprio a causa del gesto di Fernando, la Casona verrà distrutta dalle fiamme ormai altissime, tanto che Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra) saranno costretti a trasferirsi altrove.

Dall'altro canto, la sorella di Matias deciderà di concedere una seconda chance a Gonzalo, tanto da fare le valigie e partire per Cuba. La donna, infatti, metterà il passato alle spalle per riprovare a far funzionare le nozze con il Castro. Emilia e Alfonso, a questo punto, accetteranno di seguirla a Cuba, sebbene prima debbano sbrigare delle faccende a Parigi. Insomma, lieto fine per i Castaneda, che fin dalla prima stagione della soap opera hanno dovuto superare mille ostacoli nel loro cammino. In attesa di vedere questo avvenimento in tv, si ricorda che la nuova puntata de il Segreto è prevista per domani 14 marzo, su Canale 5, dalle 16 alle 15:35.