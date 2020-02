Continua il grande successo dello show più seguito di Canale 5, "C'è posta per te", presentato da Maria De Filippi. Sabato 15 febbraio, infatti, è andata in onda in prime time la quinta puntata della ventesima edizione in cui la conduttrice ha avuto l'onore di avere in studio come ospiti Emma Marrone con il padre e i giudici di Tu si que vales: Scotti, Zerby, Mammucari, Ferilli. Per coloro che non hanno potuto seguire il nuovo appuntamento in diretta su Canale 5, è già disponibile la replica sui siti autorizzati Mediaset.

Dove vedere la replica della quinta puntata

Nello specifico, si informa che la replica della quinta puntata è già disponibile sia sul sito on demand Mediaset Play che su Witty tv. In entrambi i siti, infatti, esistono delle sezioni dedicate allo show in cui è possibile rivedere le puntate per intero o le clip delle singole storie presentate. Da ricordare che, la visione delle repliche sul sito Witty tv è gratuita e libera, mentre su Mediaset Play è riservata agli utenti registrati al sito. La registrazione è gratuita e permette inoltre di scaricare un'app con cui vedere le repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Gli ospiti e le storie

Come accennato in precedenza, nel corso della quarta puntata erano presenti in studio in qualità di ospiti la cantante Emma Marrone accompagnata dal padre; poi Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

I quattro giudici di Tu si que vales sono stati invitati da Maria De Filippi per aiutare un ragazzo, Francesco, a fare una sorpresa alla sua fidanzata Angela costretta sulla sedia a rotelle.

La giovane, infatti, ha difficoltà a camminare dopo aver avuto un incidente insieme alla sua famiglia, in cui lei ha riportato delle gravi lesioni al midollo spinale mentre il padre e la sorella hanno perso la vita. L'ex vincitrice di Amici invece è intervenuta in studio per assistere al regalo che un padre ha voluto fare alla figlia malata.

Oltre alle storie appena citate, c'è stata quella di Flora, una madre disperata che ha chiesto alla trasmissione per riallacciare i rapporti con il figlio e la fidanzata di quest'ultimo, Giovanni e Luisana.

In seguito c'è stata la storia di Giusy che ha fatto appello alla redazione di Maria per rintracciare un certo Antonio Loi, un suo amore di gioventù. La redazione è riuscita a rintracciare sei uomini simili alla descrizione fatta da Giusy fra cui ha riconosciuto il suo vecchio amore, che però ha negato di conoscerla perché ormai sposato e non interessato ad una conoscenza con lei. Infine c'è stata la storia di un uomo di nome Francesco che si è rivolto alla trasmissione insieme alla madre, Maria Elena per riallacciare i contatti con il figlio Domenico che non gli parla ormai da sei anni.