Soffiano venti di pace tra Pupo e Barbara D'Urso. La conduttrice, durante la puntata di Pomeriggio 5 del 3 marzo, aveva smentito le insinuazioni del cantante che, al Grande Fratello Vip, per l'ennesima volta aveva lasciato intendere di aver avuto con lei una fugace storia d'amore. In seguito alle esternazioni della presentatrice, l'artista toscano ha deciso di intervenire nuovamente, pubblicando un tweet nel quale si è scusato e ha sottolineato che non tornerà mai più sull'argomento.

Pupo, dopo aver taggato Barbara d'Urso, le ha promesso che non farà mai più alcun tipo di riferimento alla vicenda del presunto flirt, neanche con delle allusioni.

Ha affermato di volerle davvero molto bene e di stimarla come collega e professionista. Nella battute finali del suo chiarimento su Twitter, il cantautore toscano si è anche lasciato andare ad un pensiero romantico, dicendo che, ascoltando il brano "La storia di noi due", continuerà a pensare a lei come un sogno che "non si è mai realizzato".

@carmelitadurso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due” , penserò ad un sogno che però, non si è mai realizzato. Scusa.❤️ — Pupo (@pupoghinazzi) March 3, 2020

Il mistero della canzone 'La storia di noi due'

In realtà c'è ancora un mistero che ruota intorno a questa vicenda.

Nel 2010, Pupo rivelò di aver scritto nel 1981 il testo della canzone "La storia di noi due" pensando ad una persona ben precisa. In quell'occasione, infatti, affermò che si trattava di "una grande donna di Mediaset" con la quale aveva avuto una breve relazione in passato, dicendo poi a chiare lettere che era Barbara d'Urso.

Oggi, nel presentare le sue scuse pubbliche alla presentatrice napoletana, è spuntato ancora una volta il suddetto brano.

Enzo Ghinazzi ha detto che, nel pensare alla collega, continuerà ad ascoltare proprio il suo pezzo degli anni '80. Leggendo il testo, ad un certo punto si nota un passaggio che recita: "Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi ed io non voglio raccontarla mai a nessuno". Dunque, la canzone fa chiaramente riferimento ad una liaison tra un uomo e una donna che c'è realmente stata ma che resterà un segreto tra loro.

Tutto ciò va a stridere leggermente con quanto scritto da Pupo su Twitter. Infatti, se è vero che tra i due non c'è mai stato nulla negli anni precedenti, ci si chiede allora come mai l'opinionista del Grande Fratello Vip continui a collegare Barbara d'Urso ad una canzone che palesemente parla e si sofferma su una relazione che c'è stata, eccome.

Insomma, scuse chiare e inequivocabili quelle rivolte dall'interprete di "Gelato al cioccolato" alla conduttrice di Canale 5, eppure un piccolo giallo sul riferimento a "La storia di noi due" resta. A questo punto, si attende un'eventuale reazione da parte della d'Urso per capire se accetterà o meno il dietrofront del cantante aretino dopo la sua smentita.