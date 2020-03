In queste giornate difficili per tutti gli italiani legate all'emergenza sanitaria, anche Rosario Fiorello ha voluto dare il suo contributo, postando sul suo profilo Instagram un video in cui invita tutti gli italiani a restare a casa, accogliendo quindi il monito del Governo per fronteggiare l'emergenza. 'Si sta tanto ben sul divano' dice il comico siciliano che con il suo filmato ha di fatto lanciato l'hashtag #iorestoacasa, diventato virale sul web. Anche Francesco Facchinetti sembra essere molto sensibile al problema, tanto che su twitter, si è scagliato contro alcuni influencer che, sul web, avrebbero mandato messaggi sbagliati.

Fiorello su Ig invita tutti a rispettare le regole: 'Si sta tanto bene sul divano'

Evitiamo di uscire in questo periodo dice Fiorello nel video postato sui social e che è subito diventato virale. Il comico e conduttore siciliano, vista l'emergenza che il nostro Paese sta affrontando per sconfiggere l'epidemia di Coronavirus, chiede ai connazionali di seguire le direttive del Governo ed evitare feste e assembramenti vari. In modo divertente ed ironico, lo showman invita tutti a stare a casa, riscoprendo magari dei giochi come il Monopoli o Risiko esclamando tra l'altro: 'Si sta tanto bene sul divano'.

L'hashtag iorestoacasa spopola sul web, Fiorello in prima linea

'Dovete stare a casa' scrive anche Jovanotti sui social, invitando tutti a rimanerci sino alla conclusione dell'emergenza che, in questi giorni sta attanagliando il paese. L'hashtag #iorestoacasa sta facendo il giro del web tanto che, molti personaggi famosi dopo il video di Fiorello, hanno voluto dimostrare come il fatto di rimanere in casa non sia poi così drammatico.

Il premio Oscar Paolo Sorrentino, utilizzando anche un po' di ironia come nel caso di Fiorello, esclama. 'C'è del casismo intorno a me...fai come me, resta a casa'.

Facchinetti duro contro alcuni influencer: 'Prenderò provvedimenti'

Da giorni anche Francesco Facchinetti sta trattando il tema legato all'emergenza sanitaria, tentando di far capire la gravità della situazione. Per tale motivo, non è riuscito a mascherare il suo disappunto nei confronti di alcuni influencer, resi celebri proprio da lui e che, secondo il suo punto di vista, avrebbero minimizzato il problema, lanciando messaggi sbagliati.

Chiedo scusa per avere reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla nella testa, dicono cose sui social tipo “Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato”

Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti #iostoacasa — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) March 8, 2020

In particolare, leggendo il post pubblicato da Facchinetti su Twitter, si intuisce la sua rabbia nei confronti di blogger e influencer che scrivono sui social messaggi del tipo 'Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato', sottovalutando l'emergenza sanitaria del paese.

Per tale motivo, Francesco Facchinetti dichiara di voler prendere provvedimenti contro questi giovani ed incoscienti 'artisti del web'.