La polemica accesa intorno alla figura di Armando Incarnato, personaggio di spicco del parterre maschile del Trono over di Uomini e donne, non accenna a placarsi. Dopo aver fatto infuriare, e non poco, Maria De Filippi per le offese lanciate in studio contro Veronica Ursida, che è scoppiata in lacrime, il cavaliere è tornato a sfogarsi sui social, difendendo la sua posizione e andando contro tutti coloro che gli hanno fatto notare che sarebbe giusto rispettare di più le donne, soprattutto quelle che hanno dei figli a casa.

Armando ha affermato che nessuno è santo e se non si è in grado di dire la verità rispetto ai propri rapporti sarebbe meglio che ognuno restasse a casa propria.

Armando si scaglia contro chi lo critica

Non sono pochi gli utenti del web che hanno preso di mira Armando dopo che quest’ultimo ha attaccato Veronica nell’ultima puntata del Trono over che è stata trasmessa. L’atteggiamento di Incarnato ha provocato l’ira della conduttrice ma lui non sembra per nulla pentito del modo in cui si accanito nei confronti della dama con la quale in precedenza aveva stretto un legame.

‘Chi è senza peccato scagli la prima pietra’, ha scritto su Instagram il cavaliere per confermare la sua idea.

‘Tutti santi e tutte sante’, ha poi proseguito Armando che pare voler confermare con le sue parole non solo le accuse rivolte a Veronica, ma anche il modo in cui le ha fatte. Infatti, la conduttrice stessa ha criticato il modo in cui Incarnato ha urlato ma anche i termini usati contro una donna che ha comunque una famiglia e, soprattutto, un figlio a casa che la osserva.

Armando Incarnato senza freni: 'Hanno rotto'

Proprio a proposito dei figli che possono vedere ciò che fanno le proprie madri in tv Armando è apparso molto critico. Secondo il napoletano, se non si è in grado di reggere le critiche, sarebbe bene non proporsi in un programma televisivo molto seguito. Anche perché, secondo quanto detto dal cavaliere, molte sarebbero state le dame da lui frequentate che hanno chiesto di mentire circa il modo in cui si sono rapportate con lui per non far sapere nulla a casa.

'Uh, questa storia dei figli! E nascondi il bacio perché c’è mio figlio e non dire dell’altra sera perché poi vede mio figlio…’, ha scritto Armando riportando ciò che le donne gli chiedono di fare poi in puntata. ‘Hanno rotto. Restassero a casa!’, ha concluso in maniera cruda il cavaliere che non sembra disposto ad arretrare circa la posizione presa. Vedremo se Incarnato deciderà di chiedere scusa alle dame del parterre femminile e a Maria De Filippi stessa, ma resterà il dubbio fino alla prossima registrazione del trono over di Uomini e Donne.