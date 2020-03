Grandi colpi di scena accadranno questa settimana a Beautiful, la TV Soap che da oltre 20 anni è presente nel palinsesto Mediaset. Le trame delle puntate, trasmesse dal 9 al 13 marzo negli Usa, rivelano che Brooke Logan e Bill Spencer si scambieranno un bacio appassionato. Steffy Forrester, invece, chiederà aiuto ad Hope e Liam per sconfiggere una volta per tutte suo fratello Thomas.

Beautiful, anticipazioni: Brooke Logan e Bill Spencer si baciano

Le anticipazioni di Beautiful, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo in America, rivelano che due ex amanti si avvicineranno pericolosamente.

Stiamo parlando di Brooke Logan e Bill Spencer, i quali si scambieranno un bacio appassionato. In particolare, la donna troverà conforto tra le braccia del magnate dopo una violenta discussione con il marito a causa di Thomas. Una manifestazione d'affetto, che provocherà dei gravi sensi di colpa in entrambi i personaggi, visto le loro relazioni con Ridge e Katie.

Tuttavia, la sensazione durerà ben poco, visto che lo Spencer comincerà a fantasticare sulla Logan, se non venisse interrotto da Wyatt Fuller.

In questo frangente, il magnate si scaglierà come una furia contro i tranelli di Thomas Forrester. Inoltre, affermerà che lo stilista non merita una donna come Brooke al suo fianco.

Beautiful spoiler americani: Steffy Forrester, Hope e Liam uniti contro Thomas

Gli spoiler americani di Beautiful, in onda tra otto mesi su Canale 5, rivelano che Steffy Forrester si scuserà con Hope Logan per essersi baciata con Liam Spencer.

In questo frangente, la madre di Kelly confesserà alla sorellastra che si è trattata di un'idea di suo fratello per spezzare la loro relazione. La figlia di Brooke, a questo punto, deciderà di perdonare Steffy e chiederà di avere un incontro con Thomas. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la donna convincerà Hope e Liam ad unirsi a lei per sconfiggere Thomas e proteggere Douglas.

Douglas contrario alle nuove nozze del padre

Brooke e Steffy, nel frattempo, cercheranno di aprire gli occhi a Zoe Buckingham sulle vere intenzioni di Thomas. Le due donne, infatti, consiglieranno alla modella di annullare le nozze con il figlio di Ridge, se quest'ultima non si rifiutasse, convinta dei sentimenti che prova per lei. Ed ecco arrivare il giorno delle nozze, a cui parteciperanno Hope e Liam. A tal proposito, l'ex coppia unirà le forze per smascherare una volta per tutte il Forrester. Douglas, invece, dimostrerà di non essere felice per le nuove nozze del padre. In particolare, il ragazzino avrà un attacco di panico durante lo scambio dei voti tra Zoe e Thomas, tanto che Hope lo porterà al piano di sopra.

La Logan interrompe le nozze di Zoe e Thomas

In seguito, Hope scenderà le scale, indossando l'abito da nozze creato apposta da Thomas per lei. Quale sarà il suo intento? Alcuni rumors, indicano, che il Forrester lascerà Zoe all'altare per stare con la Logan. Altri, invece, credono che quest'ultima sposerà Liam dopo aver smascherato l'ex marito davanti a tutti.