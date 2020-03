Dal 16 marzo anche Uomini e donne di Maria de Filippi è ufficialmente in pausa, per questo motivo i protagonisti del trono over e classico non sono più regolarmente in onda su Canale 5. Tra questi vi è anche Gemma Galgani, l'amatissima dama torinese del dating show Mediaset, che da diversi anni tiene banco al pomeriggio con le tormentate vicende della sua vita sentimentale. Gemma ha scelto di postare un accorato messaggio sui suoi profili social, parlando della difficile situazione che tutti stiamo vivendo in Italia a causa dell'emergenza sanitaria in corso, invitando i suoi followers a stare uniti.

Le parole di Gemma sull'emergenza: 'Io ci sono sempre'

Nel dettaglio, infatti, la Galgani ha ammesso che questo è sicuramente un periodo molto difficile per tutti, ma al tempo stesso ha invitato i suoi ammiratori a cercare l'aspetto positivo di questa emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese e il resto del mondo.

"Mai come adesso vogliamo sentirci uniti", ha scritto la Galgani, aggiungendo che sentirci vicini anche se distanti fisicamente può essere la chiave giusta per uscire da questa drammatica situazione.

E poi ancora Gemma ha invitato i suoi tantissimi followers a sfruttare in maniera positiva il tempo libero a disposizione, magari facendo quelle cose che da svariato tempo abbiamo rinviato oppure migliorando noi stessi, dando anche conforto a tutte quelle persone che vivono da sole questo dramma.

La Galgani ha anche scritto, nel suo posto Instagram, che fermarsi in questo momento non deve essere visto affatto come una sconfitta, bensì come un primo passo che ci porterà verso la vittoria collettiva e personale di ognuno di noi, facendo appello alla "solidarietà e fratellanza".

"Un abbraccio a distanza, ma percepitene il mio calore" ha chiosato Gemma, sottolineando che lei ci sarà sempre per tutte le persone che le scrivono quotidianamente sui social e che le vogliono bene.

Gli haters contro Gemma Galgani per il suo sfogo social

Uno sfogo che la Galgani ha scelto di accompagnare a un brano della coppia d'oro della musica italiana, Albano e Romina Power, che proprio in queste settimane sono tra i volti fissi della nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda il venerdì sera in diretta su Canale 5.

Molti hanno accolto positivamente le parole incoraggianti di Gemma e l'hanno ringraziata per il suo "supporto" a distanza, ma non sono mancate le critiche da parte degli haters, sempre pronti a puntare il dito contro la dama di Uomini e donne. C'è per esempio chi le ha scritto che dovrebbe smetterla di considerarsi un personaggio famoso. Immediata la risposta della Galgani che ha scritto: "Ma io mi sento nessuno ed una di voi, quindi non mi devo rendere conto di niente".